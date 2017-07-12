Фото: Чемпионка фитнес-бикини погибла в страшном ДТП под Курском

23-летняя чемпионка фитнес-бикини погибла в страшном ДТП под Курском. Диана Позднякова возвращалась со своим тренером с соревнований из Липецка, где «взяла золото». Ранее в МВД по Курской области сообщили, что вблизи населенного пункта Кулевка на 148-м километре автодороги Курск — Борисоглебск столкнулись иномарки Mitsubishi Carisma, в которой находилась Позднякова, и Peugeot 308. Погибли шесть человек, еще двое пострадали
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