Один в один. Двойники российских знаменитостей
Говорят, у каждого из нас есть где-то на Земле человек похожий на него как две капли воды. Российские знаменитости, которые очень похожи на знаменитостей западных — в нашей фотогалерее
12:08 фоторепортаж
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