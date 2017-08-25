Один в один. Двойники российских знаменитостей

Говорят, у каждого из нас есть где-то на Земле человек похожий на него как две капли воды. Российские знаменитости, которые очень похожи на знаменитостей западных — в нашей фотогалерее
12:08 фоторепортаж
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Аманда Сейфрид и Екатерина Вилкова
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2
Мэтт Дэймон и Гарик Харламов
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3
Вениамин Смехов и Аль Пачино
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4
Пенелопа Крус и Тина Канделаки
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5
Том Харди и Иван Дорн
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6
Лада Дэнс и МИла Йовович
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7
Юлия Высоцкая и Грейс Келли
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8
Виктория Боня и Анджелина Джоли
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9
Юлия Ковальчук и Сара Джессика Паркер
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10
Петр Федоров и Колин Фаррелл
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