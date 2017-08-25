Больше, чем кукла

Индустрия кукол для секса в последние годы сильно развилась и теперь секс-куклы похожи не на надувной матрас, а на реальных женщин, причем действительно красивых. Наиболее преуспела в индустрии кукол фабрика RealDoll. Каждая кукла создается вручную командой дизайнеров и художников. Клиенты могут кастомизировать свои экземпляры до мельчайших деталей, а затем настраивать их по желаемым характеристикам. Как выглядят секс-куклы 2017 года — в нашей фотогалерее