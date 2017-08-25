Больше, чем кукла

Индустрия кукол для секса в последние годы сильно развилась и теперь секс-куклы похожи не на надувной матрас, а на реальных женщин, причем действительно красивых. Наиболее преуспела в индустрии кукол фабрика RealDoll. Каждая кукла создается вручную командой дизайнеров и художников. Клиенты могут кастомизировать свои экземпляры до мельчайших деталей, а затем настраивать их по желаемым характеристикам. Как выглядят секс-куклы 2017 года — в нашей фотогалерее
11:48 фоторепортаж
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Куклы RealDoll крайне реалистично имитируют оргазм и имеют собственные черты характера, которые можно выбрать при покупке
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Они запоминают то, что вы любите есть, слушать, смотреть, они запомнят ваш день рождения и будут поздравлять вас с ним
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Если переводить в рубли, минимальная стоимость самой простой модели составляет порядка 1 млн.
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