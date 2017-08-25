Больше, чем кукла
Индустрия кукол для секса в последние годы сильно развилась и теперь секс-куклы похожи не на надувной матрас, а на реальных женщин, причем действительно красивых. Наиболее преуспела в индустрии кукол фабрика RealDoll. Каждая кукла создается вручную командой дизайнеров и художников. Клиенты могут кастомизировать свои экземпляры до мельчайших деталей, а затем настраивать их по желаемым характеристикам. Как выглядят секс-куклы 2017 года — в нашей фотогалерее
11:48 фоторепортаж
Популярные фоторепортажи
Как Навальный ел «Доширак»
31 августа, 11:22
«Адский особняк» под Минском
25 августа, 10:36
Знаменитости на «Новой волне»
15 сентября, 10:43
Страшные кадры 11 сентября
11 сентября, 10:15
Безумные вещи с Aliexpress
31 августа, 11:22
Красотки Victoria's Secret
31 августа, 11:22
В сети посмеялись над новинками Apple
13 сентября, 10:15
Вся правда о жизни в СССР
31 августа, 11:22
Новая королева красоты Америки
11 сентября, 11:34
Прозрачное платье, глубокое декольте. Наряды Венецианского кинофестиваля
5 сентября, 12:33