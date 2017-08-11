Птичка вылетела. Лучшие фотографии пернатых-2017

В Великобритании подвели итоги конкурса среди фотографов, снимающих птиц. Жюри отобрало лидеров в восьми номинациях и назвало имя лучшего фотографа года. Лучшие фотографии птиц 2017 года — в нашей фотогалерее
11:26 фоторепортаж
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Большая белая цапля в схватке с зелёной змеей во Флориде Эверглейдс. Борьба продолжалась почти 20 минут, но цапля все же получила свою добычу
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Зимородок поймал рыбу
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Большой белый пеликан
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Серая цапля
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Мама-гуска и ее птенцы
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Птенец большой хохлатой крачки
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Обыкновенная сипуха
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Фламинго кормят птенцов - первое место в фотоконкурсе
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Австралийский пеликан
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Усатая синица на фоне садящегося солнца зимой
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Андский кондор кружит в поисках добычи в горах Чили
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Камуфляж кряквы
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Тихоокеанская черная утка
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Крыло большого баклана
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