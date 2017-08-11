Птичка вылетела. Лучшие фотографии пернатых-2017
В Великобритании подвели итоги конкурса среди фотографов, снимающих птиц. Жюри отобрало лидеров в восьми номинациях и назвало имя лучшего фотографа года. Лучшие фотографии птиц 2017 года — в нашей фотогалерее
11:26 фоторепортаж
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