Прозрачное платье, глубокое декольте. Наряды Венецианского кинофестиваля

В Италии проходит 74-й Венецианский фестиваль. Знаменитости продолжают дефилировать по красной ковровой дорожке в роскошных образах. Так, 79-летняя актриса Джейн Фонда вышла на сцену в платье из прозрачного шифона, а 70-летняя Сьюзен Сарандон порадовала поклонников глубоким декольте. Эти и другие наряды Венецианского кинофестиваля — в нашей фотогалерее
12:33 фоторепортаж
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Актриса Джейн Фонда в платье из прозрачного шифона телесного цвета, расшитого цветами и украшенного перышками
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Мэтт Дэймон с женой Люсией Барросо
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Амаль и Джордж Клуни
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Актриса Кристен Уиг
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Актриса Хлоя Севиньи
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Актриса Рита Хайек
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Актриса Джулия Бевилакуа
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Актриса Матильда Де Анхелис
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Донателла Версаче
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70-летняя Сьюзан Сарандон вышла в свет в платье с безумно откровенным декольте
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Тунисская супермодель Афеф Джнифен
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Актриса Аманда Сейфрид
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Актриса Кирстен Данст
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Гостья кинофестиваля
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