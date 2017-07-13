Прозрачное платье, глубокое декольте. Наряды Венецианского кинофестиваля
В Италии проходит 74-й Венецианский фестиваль. Знаменитости продолжают дефилировать по красной ковровой дорожке в роскошных образах. Так, 79-летняя актриса Джейн Фонда вышла на сцену в платье из прозрачного шифона, а 70-летняя Сьюзен Сарандон порадовала поклонников глубоким декольте. Эти и другие наряды Венецианского кинофестиваля — в нашей фотогалерее
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