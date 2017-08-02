Вся правда о жизни в СССР

Недавно сайт Englishrussia выложил рисунки, на которых очень точно и детально изображена повседневная жизнь позднего СССР. Рисунки сделала девочка по имени Зоя Черкасская-Ннади, которая в пятнадцатилетнем возрасте переехала из СССР в Израиль, где смогла самореализоваться и стать известной художницей. Вся правда про жизнь в позднем СССР, нарисованная пятнадцатилетней девочкой — в нашей фотогалерее