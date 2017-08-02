Вся правда о жизни в СССР

Недавно сайт Englishrussia выложил рисунки, на которых очень точно и детально изображена повседневная жизнь позднего СССР. Рисунки сделала девочка по имени Зоя Черкасская-Ннади, которая в пятнадцатилетнем возрасте переехала из СССР в Израиль, где смогла самореализоваться и стать известной художницей. Вся правда про жизнь в позднем СССР, нарисованная пятнадцатилетней девочкой — в нашей фотогалерее
13:46 фоторепортаж
1
Фото: 
2
Фото: 
3
Фото: 
4
Фото: 
5
Фото: 
6
Фото: 
7
Фото: 
8
Фото: 
9
Фото: 
10
Фото: 
11
Фото: 
12
Фото: 
13
Фото: 
14
Фото: 
15
Фото: 
16
Фото: 
17
Фото: 
18
Фото: 
19
Фото: 
20
Фото: 
21
Фото: 
Популярные фоторепортажи

Веселые пародии на знаменитостей

2 августа, 10:37

Дочь президента, мисс Россия и другие на «Жаре»

31 июля, 08:21

«Адский особняк» под Минском

25 августа, 10:36

Проклятье августа.

14 августа, 13:08

Знаменитости в купальниках этим летом

4 августа, 12:29

Красота по-бразильски. Конкурс на лучшие ягодицы

11 августа, 10:09

Дуров бросил вызов Путину. У кого круче фото без рубашки

17 августа, 15:20

«Бедная Саша». Ушла Глаголева

18 августа, 15:03

Как прошел день ВДВ

3 августа, 10:59

Тайный мир борцов сумо

11 августа, 14:56