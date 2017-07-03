«Жара» в Баку
27 июля в Баку состоялось грандиозное открытие Международного музыкального фестиваля «Жара». Первый день выдался по-настоящему жарким, ведь в столицу Азербайджана слетелись все звезды российского шоу-бизнеса. На ковровой дорожке можно было заметить Веру Брежневу, Ольгу Бузову, Григория Лепса, Валерию, Аниту Цой, Потапа и Настю Каменских, Эмина Агаларова с детьми и многих других. Открытие фестиваля "Жара" - в нашей фотогалерее
11:21 фоторепортаж
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