«Жара» в Баку

27 июля в Баку состоялось грандиозное открытие Международного музыкального фестиваля «Жара». Первый день выдался по-настоящему жарким, ведь в столицу Азербайджана слетелись все звезды российского шоу-бизнеса. На ковровой дорожке можно было заметить Веру Брежневу, Ольгу Бузову, Григория Лепса, Валерию, Аниту Цой, Потапа и Настю Каменских, Эмина Агаларова с детьми и многих других. Открытие фестиваля "Жара" - в нашей фотогалерее
11:21 фоторепортаж
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Фестиваль проходит с 27 по 30 июля на берегу Каспийского моря в Баку. На фото: организаторы фестиваля - Эмин Агаларов, Григорий Лепс и Сергей Кожевников
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Светлана Лобода
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Глюкоза
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Вера Брежнева
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Ольга Бузова
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Олег Газманов с семьей
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Иосиф Пригожин и Валерия
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Дизайнер Белла Потемкина
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Эмин Агаларов с сыновьями
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Владимир Винокур вышел на ковровую дорожку с Ириной Дубцовой. На вопрос ведущего: "Давно ли вы дружите?", Винокур ответил: "С детства"
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Юлия Паршута
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Один из организаторов фестиваля Сергей Кожевников с семьей
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Настя Каменских и Потап
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Гостья фестиваля
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Эмин Агаларов с поклонницами
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Юлия Барановская
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Анита Цой
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Ведущая фестиваля Яна Чурикова
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Александр Ревва
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Алекс Малиновский
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Настя Кудри
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Выступление Ольги Бузовой
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Ведущие первого дня фестиваля Андрей Малахов и Яна Чурикова
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Выступление Александра Реввы
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Выступление группы "Время и стекло"
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