«Жара» в Баку

27 июля в Баку состоялось грандиозное открытие Международного музыкального фестиваля «Жара». Первый день выдался по-настоящему жарким, ведь в столицу Азербайджана слетелись все звезды российского шоу-бизнеса. На ковровой дорожке можно было заметить Веру Брежневу, Ольгу Бузову, Григория Лепса, Валерию, Аниту Цой, Потапа и Настю Каменских, Эмина Агаларова с детьми и многих других. Открытие фестиваля "Жара" - в нашей фотогалерее