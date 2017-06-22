Победители Magnum Photography Awards

Жюри престижного конкурса Magnum Photography Awards, который проводится ежегодно при совместной поддержке агентства Magnum и журнала LensCulture, объявило имена победителей. Работы победителей будут выставлены в лондонской Галерее фотографов, а сами лауреаты получат по 27 тысяч долларов. Победители Magnum Photography Awards - в нашей фотогалерее