Победители Magnum Photography Awards

Жюри престижного конкурса Magnum Photography Awards, который проводится ежегодно при совместной поддержке агентства Magnum и журнала LensCulture, объявило имена победителей. Работы победителей будут выставлены в лондонской Галерее фотографов, а сами лауреаты получат по 27 тысяч долларов. Победители Magnum Photography Awards - в нашей фотогалерее
10:19 фоторепортаж
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Победитель в номинации «Уличная фотография (Одно фото)». Отдых на Тенерифе
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«Мучная война» в испанской провинции Аликанте.
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Победитель в номинации «Документальная фотография (Одно фото)»
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Повседневная жизнь работника свадебной индустрии
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Победитель в номинации «Художественная фотография (Одно фото)»
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Победитель в номинации «Открытая категория (Одно фото)». Стопы слона, превращённые в скамеечки для ног были конфискованы в Колорадо
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Специальное упоминание жюри. На фото: маленькие жители Дакки, столицы Бангладеш, справляются с изнуряющей жарой
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Победитель в категории "Портрет" (Одиночная фотография)
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Победитель в номинации «Документальная фотография (Серия)». Юные жители Эмиратов играют в пул
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Победитель в номинации «Фотожурналистика (Серия)»
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Победитель в номинации «Портрет (Серия)». БиДжей Лиллис, который любит переодеваться в женскую одежду
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Японский бездомный
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Победитель в номинации «Художественная фотография (Серия)»
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