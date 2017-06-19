Кубанская свадьба за $2 млн
В Сети одной из самых обсуждаемых свадеб лета 2017 года стала свадьба дочери действующей судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой. По слухам, торжество обошлось в два миллиона долларов. Торжество проходило в зале Galich Hall. Гостей мероприятия развлекали Николай Басков, Иосиф Кобзон, Валерий Меладзе и Вера Брежнева
10:53 фоторепортаж
Популярные фоторепортажи
Фото: День бикини
10 июля, 09:48
Питерский позор
26 июня, 14:49
Как живется мисс «Самые длинные ноги»
26 июня, 14:46
Прощание с «Иванушкой»
5 июля, 12:15
Небесные красотки
13 июля, 11:42
Шик и блеск ММКФ
26 июня, 14:48
Самые нелепые ФОТО, сделанные риелторами
21 июня, 13:53
Неудачные, но смешные панорамы
14 июля, 09:39
Трехметровый торт и полуголые танцы. Свадьба Овечкина
10 июля, 11:51
Фото: Брижит Макрон VS Мелания Трамп. Наряды первых леди
09:20