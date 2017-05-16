Юбилейная «Премия МУЗ-ТВ 2017»
9 июня в Москве прошла XV церемония вручения ежегодной национальной «Премии МУЗ-ТВ», во время которой генеральный партнер мероприятия и оператор самого быстрого интернета в стране компания «МегаФон» предоставила своим абонентам беспрецедентные цифровые возможности. Зрители могли не только наблюдать за уникальной онлайн-трансляцией из бэкстейдж-студии MEGAFONLIKE в Олимпийском, но и принимать непосредственное участие в создании контента мероприятия.
14:37 фоторепортаж
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