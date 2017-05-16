Юбилейная «Премия МУЗ-ТВ 2017»

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Фото: предоставлено организаторами «Премии МУЗ-ТВ»

Сегодня более 60% новых подключений «МегаФона» приходится на цифровых абонентов, а каждый четвертый владелец смартфонов выходит в интернет при помощи сети 4G. С новыми тарифами и сервисами каждый абонент может «включиться» в мир безграничных цифровых возможностей, не подстраиваясь под обстоятельства и выбирая только то, что нужно именно ему