Юбилейная «Премия МУЗ-ТВ 2017»

9 июня в Москве прошла XV церемония вручения ежегодной национальной «Премии МУЗ-ТВ», во время которой генеральный партнер мероприятия и оператор самого быстрого интернета в стране компания «МегаФон» предоставила своим абонентам беспрецедентные цифровые возможности. Зрители могли не только наблюдать за уникальной онлайн-трансляцией из бэкстейдж-студии MEGAFONLIKE в Олимпийском, но и принимать непосредственное участие в создании контента мероприятия.
14:37 фоторепортаж
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Юбилейная церемония МУЗ-ТВ была во многом необычной. Впервые в истории вся шоу-программа состояла только из дуэтов: вместе спели Дима Билан и Сергей Лазарев, Киркоров и Тимати, Эмин и А-Студио, Мот и Ани Лорак, Егор Крид и Molly
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В число победителей вошли Наргиз («Лучший рок-исполнитель»), Мот («Лучший хип-хоп проект»), «Градусы» («Лучшая поп-группа»), Леонид Агутин («За вклад в развитие музыкальной индустрии»). Дима Билан получил приз за лучшее видео («В твоей голове»), лучшим альбомом стал диск Ани Лорак «Разве ты любил», а «Прорывом года» был признан Jah Khalib
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XV Премия МУЗ-ТВ стала уникальной в том числе и благодаря инновационным цифровым возможностям, которые «МегаФон» предоставил своим абонентам впервые в этом году
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Все зрители могли увидеть происходящее за кулисами шоу прямо из бэкстейдж-студии MEGAFONLIKE в ходе онлайн-трансляции через социальные сети Facebook и ВКонтакте, на сайте МегаФон.ТВ и на экранах в фойе Олимпийского. На настоящий момент трансляцию посмотрели уже более 420 тысяч человек
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Студию посетили Филипп Киркоров, Дима Билан, Ани Лорак, Светлана Лобода, Макс Барских, Ольга Бузова, «Айова», Нюша и многие другие звездные участники. Гости церемонии наблюдали за происходящим онлайн и могли задать кумирам свои вопросы, сфотографировавшись с изображением любимого артиста в фойе или опубликовав фотографию и вопрос в соцсетях с хэштегом #включайсявопросами. Авторы трех лучших вопросов получили подарки от оператора – bluetooth-микрофоны для караоке на смартфонах
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В этом году «МегаФон» также впервые представил свою музыкальную номинацию для блогеров «ЛаЛаЛайк». Феномен видеоблогерства и лежащая в его основе мгновенная связь между исполнителями и аудиторией возможны только благодаря быстрому интернету, амбассадором которого является оператор
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Юрий Хованский, The Hatters, Фирамир и дуэт Наташи Трейя и Милены Чижовой, песни которых собирают миллионы просмотров на YouTube, но еще ни разу не были отмечены музыкальными премиями, сражались в этой номинации за главный приз – возможность выпустить профессиональный клип. По результатам голосования зрителей на сайте премии победил ролик «М – это Милена» Наташи Трейя и Милены Чижовой, снятый на станциях и в вагонах московского метро
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И наконец, самые активные пользователи соцсетей получили шанс появиться на большом экране благодаря еще одному конкурсу от «МегаФона». Пять победителей, опубликовавших свои варианты исполнения припева из песен Светланы Лободы и Макса Барских с хэштегом #включайсяипой в соцсетях, получили пригласительные билеты на церемонию и увидели себя на экранах, расположенных вдоль сцены в начале выступления знаменитого дуэта
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Все эти возможности стали доступны для зрителей только благодаря самому быстрому интернету на территории страны от «МегаФона». Проекты и конкурсы, приуроченные к XV юбилейной премии МУЗ-ТВ, открыли коммуникационную кампанию по продвижению новой линейки тарифных планов «Включайся!». Линейка построена на реальных интересах цифровых пользователей мобильной связи: говорить, переписываться в мессенджерах, слушать музыку, общаться в социальных сетях, смотреть видео. Названия тарифов соответствуют наполнению по интересам, а самые нужные приложения больше не ограничены по трафику
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Сегодня более 60% новых подключений «МегаФона» приходится на цифровых абонентов, а каждый четвертый владелец смартфонов выходит в интернет при помощи сети 4G. С новыми тарифами и сервисами каждый абонент может «включиться» в мир безграничных цифровых возможностей, не подстраиваясь под обстоятельства и выбирая только то, что нужно именно ему
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На фото: Братья Чадовы
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Ведущая студии Яна Кошкина
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Группп "Фабрика"
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