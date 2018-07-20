Звезда сериала «6 кадров» Ирина Медведева вышла замуж за француза 

35-летняя Ирина Медведева ведет закрытый образ жизни. Известно, что два года она прожила в браке с Русланом Алехно, но семь лет назад они развелись. После этого актриса долгое время была одна. В прошлом году стали появляться слухи, что она вновь сошлась с бывшим мужем, но это оказалось неправдой. Зимой артистка рассекретила своего нового возлюбленного. Им оказался парижанин Гийом.
Тогда Ирина вышла с ним в свет и заверила, что безумно счастлива. А сегодня стало известно, что звезда сериала «6 кадров» вышла за него замуж. Актриса обвенчалась со своим избранником в Елоховском соборе в Москве. По ее словам, она давно знала, что церемония сочетания пройдет именно в этом храме, так как он покорил ее своей красотой. Вечером Медведева продолжит праздновать свадьбу, но уже цыганами и казаками. Актриса пояснила, что торжество они устроили на ее родине, так как это традиция французов — праздновать свадьбу в стране невесты.
Ирина Медведева с новым возлюбленным / фото: EG.ru
больше по теме
Венчались и развенчались: кто из звезд отказался от «брака, заключенного на небесах»На днях Валерия и Иосиф Пригожин решили заключить брак на небесах после 14 лет брака — пара обвенчалась в церкви в присутствии самых близких друзей. Teleprogramma.pro решила вспомнить знаменитостей, которые дважды прошли таинство венчания. «В итоге к нам на свадьбу приехали 35 гостей из Франции. Я очень хотела показать друзьям и родственникам Гийома русскую свадьбу, как мы умеем гулять», — рассказала Ирина. Гости после венчания отправились в ресторан с русской кухней. Также молодожены обязали всех соблюсти дресс-код: приглашенные были облачены в наряды 1910-х годов, сообщает издание «7 Дней».