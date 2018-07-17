Девяносто семей из регионов РФ выйдут на татами в рамках командного ЧЕ по дзюдо на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ , 17 июля. / ТАСС /. Девяносто семей — участников проекта «Семья дзюдо» из семи регионов России посоревнуются на татами в рамках первого в истории командного чемпионата Европы по дзюдо, который пройдет 18 июля в Екатеринбурге. Об этом сообщил во вторник журналистам президент Европейского союза дзюдо Сергей Соловейчик.

"В Екатеринбург приехали 90 семей дзюдо из разных городов России — это не только дети и родители, которые занимаются дзюдо, а бывает и бабушки в одно время выходят на татами и занимаются в одной группе. У нас есть родители, которые начали заниматься дзюдо, потому что у них дети занимаются этим видом спорта; есть дети, которые занимаются дзюдо, потому что родители когда-то занимались. И сейчас такая новая волна, новое движение, когда родители и дети вместе выходят на татами", — сказал Соловейчик.

В рамках программы «Семья дзюдо» в Екатеринбург приехали представители семи регионов России — Ханты— Мансийского автономного округа-Югры, Рязанской, Тюменской, Свердловской, Челябинской, Московской и Кемеровской областей. До начала поединков командного чемпионата Европе семьи выйдут на татами и посоревнуются между собой, после чего смогут поддержать спортсменов на трибунах. «Это наша фланговая программа, с которой мы заявляем дзюдо как образовательный вид спорта, обучающий, и вид спорта, который помогает наладить отношения между членами семьи», — отметил Соловейчик.

Азербайджана, Белоруссии, Великобритании, Венгрии, Германии, Греции, Израиля, Испании, Италии, Нидерландов, Польши, Португалии, Румынии, Сербии, Словении, Турции, Украины, Франции, В командном чемпионате Европы 2018 года примет участие 21 сборная из национальных федераций дзюдо Австрии Чехии и России.