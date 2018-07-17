Ещё
Девяносто семей из регионов РФ выйдут на татами в рамках командного ЧЕ по дзюдо на Урале
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Девяносто семей из регионов РФ выйдут на татами в рамках командного ЧЕ по дзюдо на Урале 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 июля. /ТАСС/. Девяносто семей — участников проекта «Семья дзюдо» из семи регионов России посоревнуются на татами в рамках первого в истории командного чемпионата Европы по дзюдо, который пройдет 18 июля в Екатеринбурге. Об этом сообщил во вторник журналистам президент Европейского союза дзюдо Сергей Соловейчик.
"В Екатеринбург приехали 90 семей дзюдо из разных городов России — это не только дети и родители, которые занимаются дзюдо, а бывает и бабушки в одно время выходят на татами и занимаются в одной группе. У нас есть родители, которые начали заниматься дзюдо, потому что у них дети занимаются этим видом спорта; есть дети, которые занимаются дзюдо, потому что родители когда-то занимались. И сейчас такая новая волна, новое движение, когда родители и дети вместе выходят на татами", — сказал Соловейчик.
В рамках программы «Семья дзюдо» в Екатеринбург приехали представители семи регионов России — Ханты— Мансийского автономного округа-Югры, Рязанской, Тюменской, Свердловской, Челябинской, Московской и Кемеровской областей. До начала поединков командного чемпионата Европе семьи выйдут на татами и посоревнуются между собой, после чего смогут поддержать спортсменов на трибунах. «Это наша фланговая программа, с которой мы заявляем дзюдо как образовательный вид спорта, обучающий, и вид спорта, который помогает наладить отношения между членами семьи», — отметил Соловейчик.
Организаторы командного чемпионата Европы при поддержке "Русской медной компании" (РМК) подготовили для зрителей мастер-классы от олимпийских чемпионов Тагира Хайбулаева и Мансура Исаева, чемпиона мира Ивана Нифонтова. «В Академию единоборств РМК мы также планируем приглашать детей и их родителей и проводить такие семейные тренировки. В настоящее время мы изучаем этот опыт. Я еще в детстве занимался единоборствами, мы с отцом также ходили вместе, это поддержка родного человека, и, на мой взгляд, это хорошая практика, ее нужно возвращать», — рассказал ТАСС генеральный директор Академии единоборств РМК Евгений Звездников.
В командном чемпионате Европы 2018 года примет участие 21 сборная из национальных федераций дзюдо Австрии, Азербайджана, Белоруссии, Великобритании, Венгрии, Германии, Греции, Израиля, Испании, Италии, Нидерландов, Польши, Португалии, Румынии, Сербии, Словении, Турции, Украины, Франции, Чехии и России.
В 2017 году Международный олимпийский комитет включил смешанные командные соревнования по дзюдо в программу летних Олимпийских игр 2020 года в Токио. Впервые турнир данного формата состоялся на юношеском первенстве мира по дзюдо в Чили в августе 2017 года, где победителем стала сборная России до 18 лет.
ТАСС: последние новости
Молодые люди из 17 стран примут участие в фестивале "Extreme Крым 2018" Медведев: металлургия помогла России занять достойное место среди ведущих государств Хоккейный клуб "Авангард" продлил на год контракт с защитником Евгением Медведевым
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Погиб Тагир Вагапов18
Раскрыты детали смертельной драки россиянина и украинца
Женщину назвали вероятным отравителем Скрипалей
Редактор Первого канала уволился из-за Николая II318
Журналист рассердил Путина вопросом о Флориде203
Видео
04:39
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки
Политика
13:19
Назван способ избежать позднего выхода на пенсию
Личный счет
07:30
Трамп заявил о возрождении НАТО «своими кровными»
В мире
00:59
Брежнева заступилась за Пугачеву
Шоу-бизнес
00:35
Женщину назвали вероятным отравителем Скрипалей
В мире
02:49
90 человек съели шаурму и пожалели
Происшествия
05:28
Оговорились: Путина назвали президентом Украины
В мире Статьи
00:57
В «Роскосмосе» нашли стрелочников
Технологии Войска
01:01
Трампа окрестили «пуделем Путина»
В мире
00:54
Украина привезла в Фарнборо новый Ан-178
Армия Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение