Честь имею! — биография писателя Валентина Пикуля

Родился Пикуль в 1928 году в Ленинграде . Там же прошло его детство. Отец — Савва Пикуль — был инженером.

Валентин Пикуль с родителями — Савва Михайлович и Мария Константиновна (девичья фамилия — Каренина). Фото: vk.com/valentin.pikul

В 1940 году семья переехала в город Молотовск Архангельской области . В год начала войны Валя с матерью поехал на каникулы к бабушке в Ленинград. Вернуться не удалось: им пришлось пережить первую блокадную зиму в осажденном городе. Отец тем временем пошел на службу, и его перевели в Архангельск . Весной 1924 года Вале удалось выехать по Дороге жизни и эвакуироваться к отцу. Тот, однако, вскоре перевелся в морскую пехоту и в 1943-м пропал без вести под Сталинградом.

Четырнадцатилетний Валя бежал в школу юнг на Соловках. Через год после ее окончания он был отправлен на миноносец «Грозный» Северного флота и прослужил там до конца войны. После победы поступил в Ленинградское подготовительное военно-морское училище, однако в 1946 году его отчислили.

Юнга, эсминец «Грозный». Фото: vk.com/valentin.pikul

В семнадцать, в очереди за билетами, он познакомился с будущей первой женой Зоей. У Пикуля тогда не было постоянной работы, он перебивался случайными заработками. Но Зоя забеременела, и будущим родителям пришлось оформить брак. Родилась дочь. Правда, вместе новоиспеченные отец и мать пробыли всего несколько лет.

Виктором Конецким. Тогда же Пикуль начал писать. Он задумал роман с названием «Курс на солнце», но тот не получился: когда Пикуль начал печатать его в журнале «Звезда», редактор так переправила текст, что от авторской задумки и стиля почти ничего не осталось. Правда, аванс он получил. Посещал объединение молодых писателей, где познакомился и подружился с писателями Виктором Курочкиным

Валентин Пикуль. Фото: shgpi.edu.ru Первый роман «Океанский патруль» вышел в 1954 году. Сам автор был им недоволен, однако публика приняла его с воодушевлением. Пикуля приняли в Союз писателей СССР. Его семейная жизнь к тому времени окончательно развалилась, и Пикуль встретил свою большую любовь — Веронику, ставшую его второй женой. Она была старше его почти на десять лет и у нее был взрослый сын от первого брака, но именно она стала для Пикуля главной женщиной в жизни. Веронике он посвятил роман «Слово и дело». С ней он прожил до самой ее смерти.

Вероника Чугунова-Пикуль и Валентин Пикуль. Фото: vk.com/valentin.pikul

Вместе с Вероникой Пикуль переехал в Ригу , где ему дали квартиру. Он сосредоточился на исторических романах. В 1961 году вышел «Баязет», посвященный обороне Баязетской крепости во время русско-турецкой войны. Позднее Пикуль сосредоточился на восемнадцатом веке в российской истории: от смерти Петра Первого он постепенно дошел до восстания декабристов. В цикл, посвященный восемнадцатому веку, вошли романы «Пером и шпагой», «Слово и дело», «Фаворит».

Великобританией и Пикуль стал обращаться и к другим историческим периодам: русско-японской войны. Например, он посвятил четыре романа. Одной из лучших его книг считается написанный в 1973 году «Реквием каравану PQ-17». Он посвящен трагедии арктического конвоя, отправленного США Канадой в СССР, который был почти полностью потоплен гитлеровскими войсками. А вот роман «У последней черты», опубликованный в журнале «Наш современник» в 1979 году, вызвал яростные споры. Сейчас этот роман, посвященный Григорию Распутину , известен под названием «Нечистая сила». В журнале он вышел в сильно сокращенном виде — сам Пикуль позже пояснял, что главред «Нашего современника» Викулов вытащил из романа только одну линию и самовольно ее опубликовал. Автору же было не до того, чтобы отслеживать судьбу текста: у него в то время умирала жена. Как рассказывали родственники и знакомые, после выхода романа Пикуля преследовали угрозами, однажды даже избили.

Вскоре после смерти жены Пикуль женился в последний раз.

Владимир и Антонина Пикуль. Фото: vk.com/valentin.pikul

Его вдова Антонина Ильинична ведет работу по популяризации его наследия и по сей день. В конце 1980-х годов Валентин Пикуль написал известнейший роман «Честь имею», посвящённый русской контрразведке начала 20 века. Умер он в 1990 году в Риге.