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На севере Армении в национальном парке вспыхнул пожар
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На севере Армении в национальном парке вспыхнул пожар 

РИА Новости 20 минут назад
ЕРЕВАН, 23 мар — РИА Новости. Пожар вспыхнул в пятницу на территории Дилижанского национального парка на северо-востоке Армении, сообщила пресс-секретарь министра охраны природы страны Марине Карапетян.
"На участке Кармир кар ("красный камень") второй охранной зоны Дилижанского национального парка вспыхнул пожар. МЧС предупрежден. Местность труднопроходимая", — написала Карапетян на своей странице в Facebook.
Дилижанский национальный парк площадью свыше 24 тысяч гектаров был создан в 2002 году на территории основанного в 1958 году государственного заповедника. В парке растут свыше 100 видов деревьев, водятся десятки видов животных и птиц.
На территории заповедника находятся несколько средневековых монастырей.
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