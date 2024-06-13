В Совфеде предложили разрешить скорой помощи таранить автомобили

Сенатор Гибатдинов попросил не наказывать водителей скорой, прибегающих к тарануСенатор Гибатдинов обратился к министру здравоохранения Михаилу Мурашко с просьбой не преследовать работников скорой помощи, которые вынуждены оперативно принимать решение и таранить автомобили-помехи в критических ситуациях. Политик сослался на недавний инцидент, когда машина скорой помощи, в которой находился маленький ребенок, не могла покинуть двор из-за жительницы Санкт-Петербурга, блокировавшей проезд своим легковым автомобилем в течение десяти минут. Сенатор просит Минздрав высказать свое мнение относительно внесения изменений в действующее законодательство России, которые могли бы освободить от ответственности медработников, применяющих метод тарана в крайне необходимых ситуациях. Он подчеркнул, что женщина-водитель осознанно поставила под угрозу здоровье пациента в машине скорой помощи. Он также отметил, что бригады скорой на данный момент лишены законных возможностей для самостоятельного и оперативного устранения препятствий на пути. Гибатдинов также предложил рассмотреть вопрос о повышении штрафов за помехи, которые создают несознательные автомобилисты скорой помощи. В частности, лишать их прав. Согласно закону, таранить машины нельзя, это частная собственность. Независимо от нарушения правил парковки, вопрос следует решать с их владельцами, иначе конфликт дойдет до суда. Кроме того, единичный таран авто чаще всего приводит к серии столкновений. Таким образом, количество участников в аварии возрастает. Источник: РИА Новости