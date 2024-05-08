Президент России Владимир Путин проводит 10 заседание Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) в Москве в среду, 8 мая.

В мероприятии примут участие: премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Кыргызстана Садыр Джапаров, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

Ожидается, что лидеры обсудят политики обсудят результаты работы, проделанной ВЕЭС за последние 10 лет, а также перспективу укрепления интеграционных процессов в рамках организации.