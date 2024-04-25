Какого решения по ключевой ставке ждут эксперты от Банка России?

В ВТБ поведение экономики России сравнили с «эффектом космонавта Джанибекова», когда объект, который вращается в космосе, меняет направление вращения против заданного. Это сравнение принадлежит первому зампреду ВТБ Дмитрию Пьянову. Он считает, что, несмотря на политику Центробанка, экономика страны не охлаждается даже при высокой ключевой ставке. По мнению Пьянова, на заседании 26 апреля регулятор может ужесточить сигнал по будущей динамике ставки.

Business FM пообщалась с экспертами на тему, чего ждут они от решения Банка России.

Главный экономист «Тинькофф Инвестиций» Софья Донец

«Я думаю, что завтра мы получим неизменность ставки и сигнала, на самом деле сигнал на будущее ЦБ в марте звучал сбалансированно, скорее, жестко, руководство ВТБ нас запугивает тем, что все очень плохо, ставка не работает, и надо ее теперь даже повышать, но мне кажется, что аргументов для паники или усиления рисков инфляционных с марта не произошло, более-менее экономика развивается в тех трендах, в которых она была по состоянию на март, ожидать больших сюрпризов тоже не будем. Для снижения не накопилось пока веса аргументов».

Инвестиционный стратег УК «Арикапитал», доцент Финансового университета Сергей Суверов

«Скорее всего, ЦБ РФ на заседании в пятницу сохранит ключевую ставку на текущем уровне в 16%. Хотя инфляционные ожидания немного снизились, а ЦБ как раз в основном смотрит на инфляционные ожидания, тем не менее уровень инфляции остается повышенным по сравнению с таргетом ЦБ в 4%, то есть инфляция выше таргета, и ЦБ неоднократно говорил, что желает убедиться в том, что инфляция устойчиво снижается, прежде чем приступить к снижению ключевой ставки. Я думаю, что будут определенные сигналы, возможно, повторят позицию о том, что снижение ставки возможно во второй половине года, ближе к осени».

Главный экономист ПФ «Капитал» Евгений Надоршин

«Прямо сейчас у ЦБ причин изменять ключевую ставку нет, это следует из собственных комментариев ЦБ и достаточно однозначно, плюс есть еще два важных фактора. Мы видим, что в конце зимы — начале весны, после некоторой паузы январской, кредитование снова начало оживать, в том числе в сегменте потребительских, ничем не обеспеченных кредитов, весьма приличными темпами. Понятно, что, если с кредитованием успех опять под вопросом, то и причин особо смягчать денежно-кредитную политику вроде бы нет. Российская экономика растет, потребление растет, кредиты растут, доходы растут, и все те причины, в том числе в виде падения потребительского спроса, который вынудили ЦБ в свое время ставку повышать еще недавно, все остались в игре, более того, вроде бы даже малочувствительны к этому неблагоприятному раскладу со ставкой. Картина по инфляции тоже перестала выглядеть благопристойно, поэтому сейчас формальные и неформальные причины четко указывают, что ставку как минимум не нужно снижать, у ЦБ с теми целями, которые перед ним стоят формально и по существу, нет выбора, кроме как продолжить повышение ставки после некоторой паузы, о каком снижении может идти речь? Боюсь, ЦБ будет первым противником его дальнейшего продолжения, потому что все кредиты, которые сейчас выдаются, назвать надежными можно, только хорошо закрыв глаза».

Ключевая ставка находится на уровне 16% с декабря прошлого года. Ранее Минэкономразвития повысило прогноз роста российской экономики в этом году на половину процента, до 2,8%. Выросли и ожидания по инфляции — с 4,5% до 5,1%.