Путин: ЦБ держит ключевую ставку из-за инфляции, иначе будет как в Турции

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Центробанк России держит ключевую ставку из-за угрозы инфляции, иначе она может стать двузначной, как в Турции и ряде других стран. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

"Мы видим, и Центральный банк видит, конечно, эти тенденции, направленные на снижение инфляции, хотя риски еще существуют, поэтому они ее [ключевую ставку] и держат. Наверное, если пойти по другому пути, то может возникнуть ситуация, как в некоторых соседних странах, где инфляция - двузначные величины. И держится, несмотря на то, что ключевая ставка увеличена там в разы. А все равно они порог какой-то перешли и теперь не могут с этим справиться. Понимаете, кого я имею в виду, наших друзей, Турцию, например", - сказал глава государства.