Во Франции нашли загадочную древнюю постройку уникальной формы

Французские археологи обнаружили архитектурный памятник странной формы в ходе раскопок в коммуне Марлиенс на юго-востоке страны. По словам ученых, до сих пор еще никто не находил построек такого вида. Исследование опубликовано на официальном сайте Французского национального института археологических исследований (Inrap).

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Объект представляет собой большое строение, напоминающее по форме галстук-бабочку. В его центре располагался круглая конструкция диаметром 11 метров, а по бокам шли две стены в форме подков длиной около восьми метров.

Рядом с сооружением археологи нашли множество артефактов, относящих к разным историческим эпохам. Среди них были кремниевые наконечники стрел, медный кинжал, защитные повязки на руки для стрельбы из лука и огниво. Возраст этих находок составил около 4,5 тыс. лет, что соответствует эпохе позднего неолита и раннего бронзового века.

В том же месте археологи отыскали более новые предметы, возрастом от 1500 до 1300 лет до нашей эры. Среди них оказались различные керамические изделия, украшения из янтаря, браслеты и бусы, медные булавки и другие вещи.

По мнению исследователей, это место могло на протяжении нескольких тысяч лет использоваться как некрополь, о чем свидетельствую урны с прахом кремированных и остатки погребального костра.