Старше еще не было: новая любовь Ди Каприо

49-летний Леонардо Ди Каприо удивил поклонников своим новым увлечением. Актера заметили на вечеринке с темнокожей красавицей, которой уже далеко за 25 лет. Напомним, что ранее звезда Голливуда встречался только с молоденькими девушками.

На днях в сети появилось видео, где Лео флиртует с новой подругой, трогает ее за талию и что-то шепчет на ухо. Поклонники артиста быстро опознали девушку. Ей оказалась 33-летняя певица и танцовщица Тейяна Тейлор.

Интересный факт, но два года назад она стала самой сексуальной женщиной в мире по версии журнала MAXIM. Правда, пыл даже самых ретивых фанатов Лео быстро охладился. Тейяна замужем за баскетболистом Иманом Шампертом и еще никогда не давала "желтой прессе" повода для грязных слухов. К тому же пара воспитывает двоих дочерей.

Если же предполагаемый роман актера получит продолжение, то возможно мы увидим самый невиданный скандал в истории шоу-бизнеса.

Пока же фотографии темнокожей красотки Тейяны Тейлор — в галерее "Рамблера".