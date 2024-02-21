Экономист Перепелица: у владельцев киви-кошельков не получится вернуть деньги

До отзыва лицензии ЦБ пять раз применял меры к КИВИ банку, в том числе дважды вводил ограничения на осуществление отдельных операций. Так, летом прошлого года из-за предписания регулятора финансовому учреждению пришлось частично ограничить вывод средств физическими лицами с кошельков на банковские счета и снятие наличных. В ЦБ уточнили, что деятельность банка зачастую была связана с "теневым бизнесом, включая переводы денежных средств в пользу криптообменников, нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор". Регулятор фиксировал случаи открытия киви-кошельков с использованием персональных данных граждан без их ведома. Банк России направил данные о незаконных операциях и обходе требований по противодействию терроризму в правоохранительные органы. Какие-либо дополнительные комментарии после отзыва лицензии у кредитной организации в пресс-службе ЦБ "Газете.Ru" пока не предоставили. Что делать вкладчикам По информации Агентства по страхованию вкладов (АСВ), выплаты вкладчикам банка страхового возмещения по депозитам (не более 1,4 млн рублей по 100% депозитов, размещенных в банке) начнутся не позднее 6 марта 2024 года. Предварительно размер страховых выплат оценивается в 4,6 млрд руб. Страховое возмещение получат те, кто размещал деньги на вкладах и текущих счетах финансовой организации. "Проценты по вкладам рассчитываются на дату наступления страхового случая исходя из условий каждого конкретного договора банковского вклада (счета). Вклады в иностранной валюте включаются в расчет возмещения по курсу, установленному Банком России на день наступления страхового случая", — говорится в сообщении АСВ. Начальник аналитического управления "Банка корпоративного финансирования" Максим Осадчий проанализировал для "Газеты.Ru" отчетность КИВИ банка на сайте ЦБ: "Депозиты физлиц на 1 января 2024 года составили всего 11 тыс. рублей. Остатки на текущих счетах физлиц составили на эту дату не более 8,4 млрд рублей. Точнее нельзя сказать из-за того, что отчетность избыточно агрегирована ???(обобщена. - "Газета.Ru")???". В сложившихся обстоятельствах вкладчикам нужно обратиться за страховым возмещением в банки-агенты, которые назначит АСВ. При себе лучше иметь договор банковского вклада, а также скриншоты из мобильного приложения банка, на которых указана сумма накоплений. Что делать владельцам кошельков Россияне использовали киви-кошельки для оплаты услуг, в том числе из-за рубежа, пополняли через них баланс ряда ушедших из РФ сервисов — подписок Apple, кошелька игровой платформы Steam и других. Платежная система Contact, которая используется в сервисах КИВИ, уже перестала работать. Сейчас также невозможно пополнить киви-кошелек и вывести с него деньги. Страхование вкладов не распространяется на средства в электронных кошельках, заявил ЦБ РФ после отзыва лицензии у финансовой организации и возникновения проблем с выводом денег у пользователей кошельков. "На 1 января 2024 года сумма остатков в кошельках составила около 4,9 млрд рублей, в среднем 355 рублей на кошелек. Всего было 13,8 млн активных кошельков", - посчитал Осадчий. Кандидат экономических наук, директор федерального методического центра по финансовой грамотности, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Перепелица сообщил "Газете.Ru", что вывести средства с кошельков у их владельцев скорее всего не получится: "Необходимо по рекомендации Банка России обращаться в АСВ. Деньги скорее всего не вернут, но стоит попытаться встать в очередь кредиторов и потом по факту удовлетворения их требований возможно будет возместить часть средств". Он добавил, что при этом заемщикам КИВИ банка кредиты возвращать необходимо, так как все равно права требования по кредитам переходят к АСВ, и невозвращенные долги будут взыскиваться в судебном порядке. Чем отличался КИВИ банк Управляющий директор Trade123, экономист Владимир Рожанковский, который был клиентом КИВИ банка, рассчитывает на то, что не работающие сейчас кошельки — это временная мера, потому что КИВИ "всегда выплывал" из трудных ситуация благополучно. "Это одна из немногих историй, которая худо-бедно как-то работает и дает возможность Российской Федерации осуществлять платежи, в том числе в страны, которые мы называем недружественными резиденциями. Это важно в условиях санкций, когда у банков очень осложнены вопросы международных транзакций, когда пластиковые карты не работают почти нигде за пределами России", - отметил экономист. По его словам, в этой ситуации "обрубать сук, на котором сидишь, последние банки, которые каким-то чудом пока еще не попали в санкционные списки", позволяет "поставить двойку в табель ЦБ". Экономист допустил, что у КИВИ банка могли быть несанкционированные открытия кошельков и к ЦБ поступила "некая информация, некий сигнал, и по этому сигналу у добропорядочной организации отозвали лицензию". Он призвал россиян не паниковать и писать обращения в ЦБ: "Я прошу всех пострадавших в этой ситуации писать личные обращения в ЦБ, эти обращения обычно всегда принимаются и на них чиновники младшего звена ЦБ обязаны отвечать, поскольку в противном случае эти жалобы можно также подавать через портал госуслуг, но надеюсь, что до этого не дойдет. Сейчас основная задача — это писать жалобы на сайт ЦБ, ждать ответа на жалобы, ждать новой информации".