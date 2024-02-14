Александр Шикунов: Промес вляпался, ситуация для «Спартака» — ужасная

«Промес в своё время, мягко говоря, вляпался в нехорошую историю. Ситуация ужасная для него и клуба! Адвокаты и юристы знают, можно ли Квинси вытащить из этой ситуации, сколько из 7,5 года отобьют, на каких условиях. Если «Спартак» готов не выдавать его, то Промес будет сидеть здесь и играть в футбол», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.