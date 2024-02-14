Ещенко – о деле Промеса: теперь он будет жить в Москве

Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко прокомментировал решение амстердамского суда приговорить Квинси Промеса к 6 годам тюремного заключения. «Промес теперь будет жить в Москве. Мы не знаем, что там произошло на самом деле. 6 лет — это что-то мощное. Зато останется в «Спартаке», — сказал Ещенко «Спорт-Экспрессу». Футболист добавил, что Промес добрый парень, который всегда может помочь, он открытый человек. 14 февраля Квинси Промес приговорён к шести годам тюремного заключения. Суд Амстердама признал футболиста виновным по делу о контрабанде 1370 кг кокаина и заочно приговорил его к 6 годам тюрьмы.