Олимпийский чемпион назвал предложение МОК унижением России

Олимпийский чемпион Тихонов назвал предложение МОК унижением России
Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов заявил, что предложение Международного олимпийского комитета (МОК) по российским спортсменам является унижением великой державы. Своим мнением он поделился с РИА Новости.
"Предложение МОК - это унижение великой державы. Идти без флага? Ты кто? Кому ты принадлежишь? Я иcпытал это в 80-м году, где был почетным гоcтем. Поcле этого мы не знали, поедем ли на cледующую Олимпиаду. Вопроc был поcтавлен так - едем и доказываем! Я неc флаг делегации. Мне cказали, что надо преклонить голову перед президентом. И чем ближе я подходил, тем больше думал: "Перед какими-то американцами преклонить флаг? Да нифига!" Я, наоборот, поднял его выше. Брежневу показали, он cказал: "Молодец, Cаша!" Мне вcе проcтили. Поэтому только вперед", - добавил Тихонов.
8 декабря Международный олимпийский комитет допустил спортсменов из России до участия в Олимпийских играх — 2024 в нейтральном статусе. Изначально сообщалось, что лицензии на Игры получили восемь россиян и три белоруса, однако 13 декабря пресс-служба МОК исправила эти данные. Теперь на сайте организации написано, что квоты на Олимпиаду завоевали шесть российских и пять белорусских атлетов.
В этом же сообщении МОК подчеркнул, что "никакой флаг, гимн или какие-либо другие символы России и Белоруссии не будут вывешиваться на Олимпийских играх" и "никакие государственные чиновники России и Белоруссии не будут приглашены на Игры".