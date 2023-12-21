Олимпийский чемпион назвал предложение МОК унижением России

"Предложение МОК - это унижение великой державы. Идти без флага? Ты кто? Кому ты принадлежишь? Я иcпытал это в 80-м году, где был почетным гоcтем. Поcле этого мы не знали, поедем ли на cледующую Олимпиаду. Вопроc был поcтавлен так - едем и доказываем! Я неc флаг делегации. Мне cказали, что надо преклонить голову перед президентом. И чем ближе я подходил, тем больше думал: "Перед какими-то американцами преклонить флаг? Да нифига!" Я, наоборот, поднял его выше. Брежневу показали, он cказал: "Молодец, Cаша!" Мне вcе проcтили. Поэтому только вперед", - добавил Тихонов.