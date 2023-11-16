Авербух рассказал о состоянии Ягудина после двух операций

«Леша держит меня в курсе событий, я видел его несколько недель назад. Операция прошла удачно, он уже приседает и делает другие упражнения. В начале декабря должен с разрешения врачей начать выходить на лед. Надеемся, что он скоро снова будет порхать надо льдом, и все будет хорошо с точки зрения болевых ощущений. Потому что, конечно, в последние годы, как только возрастала нагрузка, Леша всегда катался через боль. Молодец, что решился на важную операцию, чтобы продлить себе возможность выступать на льду», — сказал Авербух.