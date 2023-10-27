В Госдуме назвали вероятных заказчиков и исполнителей покушения на Царева

Первый зампред комитета Госдумы по обороны Алексей Журавлев предположил в разговоре с NEWS.ru, что за покушением на экс-депутата Верховной рады Олега Царева стоят украинские спецслужбы. Парламентарий не исключил, что исполнителями оказались киевские диверсанты.

Можно даже не гадать, для укронацистов Олег Царев давно был одной из основных террористических целей. Он с самого майдана занял четкую позицию, признав произошедшее в Киеве госпереворотом. С тех пор часто бывал на Донбассе, независимость которого отстаивал, жил в Крыму и убежден был, что полуостров изначально российский, — добавил Журавлев.

По словам собеседника, Царев публично обращал внимания на зверства киевского режима и таким образом превратился в одного из главных его врагов. Журавлев предположил, что Киев разработал «целую спецоперацию» перед покушением. Он также пожелал «своему другу, настоящему патриоту и мужественному человеку» сил и скорейшего выздоровления.

Предположу, что санаторий, где в Царева могли стрелять, охраняется и, чтобы туда проникнуть, украинские диверсанты непременно должны были разработать целую спецоперацию. Хотел бы напомнить также, что ни один из высокопоставленных украинских чиновников, отдающих приказы об убийствах наших мирных жителей, так до сих пор и не пострадал, — подытожил Журавлев.

Покушение на экс-нардепа произошло минувшей ночью. На политика напали возле его дома в Ялте. По информации председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, в Царева стреляли. Сейчас пострадавший находится в тяжелом состоянии в реанимации. Сведения о покушении также подтвердили родственники политика, которые заявили, что в депутата дважды стреляли.