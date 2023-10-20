Пентагон: Киев заверил в использовании ATACMS только по территории Украины

Пентагон получил гарантии от Киева, что переданные ему ракеты ATACMS будут использоваться только на территории Украины. Об этом заявил официальный представитель военного ведомства США Патрик Райдер.

«Переданные Киеву тактические ракеты ATACMS будут использоваться только на Украине. Нас в этом заверили», — заявил Райдер в ходе трансляции американского минобороны в сети Х.

Президент России Владимир Путин заявил, что предоставление Украине дальнобойных ракет ATACMS со стороны Вашингтона только продлит агонию Киева. Военный эксперт Игорь Коротченко считает, что Вооруженные силы РФ нашли способ борьбы с украинскими ракетами ATACMS.

Главным оружием для противодействия стали гиперзвуковые ракеты «Кинжал». Самолеты МиГ-31 с «Кинжалами» на борту будут наносить мгновенные удары по обнаруженным разведкой пусковым установкам и складам с ракетами ATACMS.

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