Американский ракетный комплекс ATACMS: возможности и характеристики

Украина получила от США партию ракет тактического ракетного комплекса ATACMS. Что представляет собой это оружие, чем отличаются разные модификации ракет данного комплекса и каковы их технические характеристики и возможности на поле боя?

ATACMS – Army Tactical Missile System (армейский тактический ракетный комплекс). Эти ракеты – детище холодной войны, иначе говоря, довольно старая разработка. Их российским аналогом может считаться оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) «Искандер», но разработка Коломенского КБМ имеет гораздо большую дальность – до 500 км.

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Эти ракетные комплексы в США и СССР начали разрабатывать почти одновременно – в середине 1980-х годов. Правда, американцы оказались проворнее. Если «Искандер» представили широкой публике только в 1999 году на авиакосмическом салоне МАКС, то первая модификация ATACMS – MGM-140 – прошла боевое крещение в 1991 году во время американской военной операции «Буря в пустыне» в Ираке.

ATACMS: базовый вариант и его модернизации

Сегодня класс ОТРК в американской армии представлен только ракетами семейства ATACMS нескольких основных модификаций с общим индексом MGM. Производством и модернизацией этих ракет занимается корпорация Lockheed Martin. Она же производит и пусковые установки РСЗО М142 HIMARS и М270 MLRS, которые используются для запуска ATACMS.

Самая первая модификация ATACMS MGM-140А Block 1, отработавшая в ходе «Бури в пустыне», имела дальность до 165 км и оснащалась кассетной боеголовкой с 950 осколочными элементами типа М74, каждый из суббоеприпасов при взрыве поражает осколками цель в радиусе 15 метров (по сообщениям СМИ, в ВСУ изначально была поставлена именно эта модификация). Общая масса ракеты составляла 1670 кг, масса кассетной части – 560 кг. Однако точность (круговое отклонение до 300 метров) и дальность оставляли желать лучшего.

Поэтому вскоре началась разработка новой модификации – MGM-140В Block 1А. Во-первых, дальность увеличили до 300 км. Это стало возможным путем уменьшения полезной нагрузки – вместо 950 поражающих элементов разработчики оставили только 300, что позволило сократить массу ракеты до 1320 кг, а вес боевой части – до 160 кг. Во-вторых, повысили точность благодаря применению GPS-навигации – круговое отклонение уже составляло не более 25 метров.

Позднее на базе этой модели появился и вариант MGM-140В Block 1А Unitary – с дальностью полета до 300 км и осколочно-фугасной боевой частью весом 227 кг. Кстати, многие военные эксперты считают именно эту модификацию самой эффективной ракетой комплекса ATACMS.

В начале 2000-х годов провели очередную модернизацию – появился вариант MGM-164А Block 2. Важным отличием от предыдущих версий стало использование в ракете самонаводящихся бронебойных элементов – ВАТ (Brilliant Anti-Tank). Их 13 штук, а общий вес – 450 кг (при массе ракеты 1480 кг). Дальность при этом составила 140 км.

Следующей модификацией стала MGM-164В Block 2А. От предыдущего варианта отличается увеличенной до 300 км дальностью. А главное – в нем вместо 13 бронебойных элементов используется шесть усовершенствованных бронебойных элементов Р31, которые стали более устойчивыми к плохим погодным условиям и воздействию средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

ATACMS: тактико-технические характеристики

ATACMS – это твердотопливная баллистическая ракета класса «земля – земля». Ее длина – 4 м, диаметр – 610 мм. Масса – от 1320 до 1670 кг. Радиус действия (в зависимости от модификации) – от 140 до 300 км. Скорость полета – 3700 км/ч.

Ракета способна быстро корректировать курс, чтобы противодействовать перехвату средствами ПВО. Первая модификация имела инерциальную систему наведения, все последующие оснащались системой GPS/INS – иначе говоря, инерциальная система наведения при помощи лазерных гироскопов плюс возможность спутниковой коррекции траектории с помощью GPS-передатчика. Точная система наведения дает круговую погрешность 10-15 метров.

ATACMS оснащается различными боевыми блоками, включая кассетные боеприпасы, осколочно-фугасные и кумулятивные.

Ракета способна поражать движущиеся цели, включая танки и другую бронетехнику, а также хорошо защищенные огневые позиции противника, командные пункты, бункеры и другие инженерные сооружения. Кассетная начинка несет угрозу открытым целям: автостоянкам, складам ГСМ, самолетам и вертолетам на аэродромах.

ATACMS: пусковые установки

Пуск ракет комплекса ATACMS осуществляется с помощью установок реактивных систем залпового огня (РСЗО) М142 HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) или М270 MLRS (Multiple Launch Rocket System).

Боевая машина М142 HIMARS выполнена на базе пятитонного шасси автомобиля S&S (Stewart & Stevenson) с колесной формулой 6х6 и запасом хода до 500 км. Для пуска ракет используются стандартные одноразовые транспортно-пусковые контейнеры от РСЗО М270 MLRS.

Стрельба осуществляется всеми типами неуправляемых и управляемых реактивных снарядов системы MLRS, а также управляемыми ракетами MGM-140 и MGM-164 оперативно-тактического комплекса ATACMS. Отстрелянные транспортно-пусковые контейнеры (ТПК) заменяются снаряженными прямо на поле боя, без привлечения дополнительной техники. Время развертывания – пять минут.

Другой установкой, предназначенной для пуска ATACMS, является универсальный ракетный комплекс М270 MLRS на гусеничной платформе бронемашины M2 Bradley. В отличие от HIMARS, М270 MLRS может осуществлять пуск сразу двух ракет ATACMS, поскольку на шасси размещаются два ТПК.