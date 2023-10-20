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Угрозу ВСУ из-за возможной поставки просроченных ракет оценили

Американские тактические ракеты ATACMS в арсенале Вооруженных сил Украины (ВСУ) могут срабатывать непроизвольно в случае проблем со сроком годности. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев.

Угрозу ВСУ из-за возможной поставки просроченных ракет оценили
© Lenta.ru

Ранее автор американского журнала администрация президента США Джо Байдена заявляла, что США поставят Украине тактические ракеты, не рискуя своей военной боеготовностью. Поэтому, по мнению Акс, ракеты с истекшим или почти истекшим сроком годности могут оказаться у ВСУ.

«Истекший срок годности в первую очередь может влиять на то, что ракеты могут либо взорваться в воздухе, либо взорваться сразу при пуске, либо взорваться еще на складе или ангаре. Кроме этого, они могут и вовсе не сработать — упасть и не взорваться или взорваться частично. Такой вариант тоже не исключен», — сообщил специалист.

Речь идет о том, что механизмы могут вести себя непредсказуемо с точки зрения их эксплуатации и их боевого применения Александр Перенджиев

19 октября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в Киеве надеются на поставки американских тактических ракет ATACMS на постоянной основе. Он также выразил надежду, что в дальнейшем Украине предоставят ракеты ATACMS других модификаций.

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