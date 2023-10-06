Экономист спрогнозировал рост продуктовой инфляции в России

Курс доллара, который впервые с 14 августа вырос до 101 рубля, напрямую скажется на ценах в магазинах. Об этом сообщает радио КП со ссылкой на экономиста и политического аналитика Валерия Корнеева. По словам эксперта, ослабление курса рубля на фоне подорожания доллара повлияет на жизнь простых россиян. Специалист напомнил, что 75% продукции, которая продается в России, – полностью импортная или состоит из иностранных комплектующих. Именно поэтому рост курса доллара скажется на ценах в магазинах. "Резкое повышение курса, которое началось всего 2–3 месяца назад, конвертировалось в конкретные цены магазинов пока на 30–40%. Мы еще ожидаем повышения инфляции в стране", – отметил Корнеев. По мнению экономиста, история с обвалом курса рубля не станет долгоиграющей. Он добавил, что к концу 2023 года рубль будет на уровне отметки 90 или ниже. Ранее курс доллара превысил 101 рубль впервые с 14 августа. В ходе торгов по состоянию на 08:13 по московскому времени стоимость американской валюты поднялась на 72 копейки и достигла 101,12 рубля. В свою очередь, европейская валюта выросла на 1,13 рубля и достигла 106,9 рубля.