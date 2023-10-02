Газпром: Молдавия продолжает отправлять заявки на газ

Газпром продолжает получать заявки из Молдавии на поставку газа и выполняет их, сообщили в холдинге после заявления молдавских властей об отказе от закупок российского голубого топлива.

В Telegram-канале Газпром сообщил о том, что холдинг получает ежесуточные заявки на поставку газа от молдавской компании «Молдовагаз» и выполняет их.