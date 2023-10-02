Газпром: Молдавия продолжает отправлять заявки на газ
Газпром продолжает получать заявки из Молдавии на поставку газа и выполняет их, сообщили в холдинге после заявления молдавских властей об отказе от закупок российского голубого топлива.
В Telegram-канале Газпром сообщил о том, что холдинг получает ежесуточные заявки на поставку газа от молдавской компании «Молдовагаз» и выполняет их.
Ранее министр энергетики Молдавии Виктор Парликов заявил, что республика больше не станет покупать голубое топливо у российского Газпрома. Он сказал, что Молдавия получает газ из «европейских источников».
Деловая газета "Взгляд": главные новости