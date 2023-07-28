«Телесное прикосновение, а не касание саблей что‑то меняет? Обычная отговорка Харлан» — Журова

Олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова в беседе с корреспондентом «Матч ТВ» заявила, что слова Ольги Харлан похожи на отговорки и оправдание своей реакции в отношении россиянки Анны Смирновой на чемпионате мира по фехтованию. Ранее Харлан в интервью AFP заявила, что глава FIE Кациадакис ранее заверил ее, что после победы можно не пожимать руки, а вместо этого предложить соприкоснуться клинками. — Если можно не пожимать руки, а соприкоснуться клинками, значит нужно было прописать это в правилах и всем сообщить. То есть ей сообщили, а нашей — нет? Выглядело очень странно. Но может это реально так, но они же должны подойти к друг другу, поднять одновременно клинки и соприкоснуться. Это же то же приветствие. К этому так же бы придрались украинские политики, люди и болельщики. Сказали бы, что и саблей касаться нельзя с россиянкой. Телесное прикосновение что то меняет в сравнении с касанием сабли? Не думаю. Это такой же акт уважения. Не вижу, что может измениться от перемены мест слагаемых. Похоже на обычную отговорку от Харлан. Оправдание своей моментной реакции, когда она остановила нашу спортсменку и не дала ей подойти. Надо же было это как то объяснить, вот она и объяснила, — сказала Журова «Матч ТВ». Харлан в четверг победила россиянку Анну Смирнову в 1/32 финала турнира саблисток со счетом 15:7. После победы украинка покинула дорожку, отказавшись от обязательного рукопожатия. Смирнова ждала соперницу на протяжении 45 минут, чтобы завершить бой согласно регламенту. Россиянка ушла после переговоров с официальными лицами. Позже стало известно, что Харлан дисквалифицирована. Ей была предъявлена черная карточка, что по дисциплинарному регламенту накладывает дополнительные санкции в перспективе. Чемпионат мира в Италии завершится 30 июля. Россияне выступают на соревнованиях в нейтральном статусе. Харлан — олимпийская чемпионка, трехкратный призер Игр, шестикратная чемпионка мира.