Возлюбленный Харлан Самеле выступил в поддержку украинской саблистки

Двукратный серебряный призер Олимпийских игр по фехтованию Луиджи Самеле и бойфренд украинской саблистки Ольги Харлан в Instagram заявил, что гордится своей девушкой после возникшего скандала на чемпионате мира - 2023. "Сегодня мне впервые стыдно быть частью этой системы! Системы, где высокомерие побеждает честность. Система, в которой тот, кто может вам помочь, ничего не ждет, кроме твоей неудачи. Сегодня прочувствовал это не на своей шкуре, а того человека, который мне дорог", - написал Самеле. После матча 1/32 финала Харлан отказалась пожать руку российской спортсменке Анне Смирновой и покинула дорожку. Смирнова подала протест и прождала решения судей около часа, не покидая дорожку. Согласно правилам Международной федерации фехтования (FIE), после боя спортсмены обязаны пожать друг другу руки, и только после этого поединок считается завершенным. Не сделавший этого спортсмен должен быть дисквалифицирован. Рефери отклонили протест Смирновой, и Харлан по итогам боя вышла в 1/16 финала мирового первенства. Однако после разбирательств FIE дисквалифицировала Харлан, теперь ей грозит отстранение от соревнований на срок до двух месяцев.