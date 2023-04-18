Экономист объяснил, что удерживает западный бизнес на российском рынке

Комментируя публикацию The Washington Post, указавшую, что Россию после начала спецоперации на Украине покинуло менее десяти процентов иностранных компаний, аналитик компании TeleTrade Алексей Федоров полагает, что эта оценка может быть даже завышена.

«В реальности, за счет сложной структуры владения и корпоративных ухищрений по юридическому и медийному дистанцированию от российской части бизнеса, доля западных компаний, реально покинувших Россию, может оказаться даже менее семи процентов», - отмечает он.

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Ранее газета The Washington Post опубликовала статью Робин Диксон, в которой журналист высказала мнение, что несмотря на обещание уйти из России после начала украинского конфликта, большинство западных компаний остаются и продолжают работать в стране. Так, по ее словам, исследователи из швейцарского Университета Санкт-Галлена обнаружили, что к ноябрю 2022 года Россию покинули менее девяти процентов западных компаний, имеющих дочерние предприятия в стране. «Оставшиеся в стране иностранные фирмы сильно зависят от местного бизнеса и не хотят уходить из-за связанных с этим действием финансовых потерь», - добавила Диксон.

В свою очередь Алексей Федоров отмечает, что верифицировать верность подобных подсчетов не возможно: «Ни государства, - причем, как Россия, так и западные страны, - ни бизнес в афишировании таких данных сейчас совершенно не заинтересованы. А без их участия получить реальную картину в структуре собственности значительной доли компаний либо не возможно, либо возможно, но полученная информация все равно не даст подтверждения реальной принадлежности».

При этом собеседник «Свободной прессы» убежден, что какой-то одной доминирующей причины сохранения бизнеса подавляющим большинством западных компаний в России нет: «Понятно, что, не смотря на геополитику, российский рынок в условиях долгосрочного тренда падения рентабельности в мире остается достаточно важным для западных компаний, кто бы что не говорил. Для одних корпораций, имеющих широкую региональную диверсификацию, вроде Unilever, Coca-Cola, PepsiCo – российский рынок это два-три процента выручки. Вроде немного, но компенсировать эти потери в условиях достигнутого предела глобализации рынков можно только за счет повышения цен. А учитывая серьезный спад потребления в мире, который ускорился во второй половине прошлого года и продолжается до сих пор, для серьезного повышения цен сейчас не лучшее время».

В то же время, для более мелких западных предприятий, доля бизнеса в России занимает либо критический для деятельности размер, либо такие предприятия и их активы изначально создавались под российский рынок, обращает внимание эксперт: «Поэтому уход из России будет равноценен потере всего бизнеса. Другая составляющая, которая не дает западному бизнесу выйти, это введенные административные барьеры. Во-первых, это 50-процентная скидка на цену продажи, а во-вторых, это десятипроцентный налог. Кроме того, даже если иностранному бизнесу удастся продать российские активы, вывести средства из-за жесткого режима контроля за движением капитала из России все равно не получится - необходимо разрешение специальной комиссии».

Как подчеркивает экономист, бизнес является очень сложной и не унифицированной вещью: «Поэтому в каждом случае уход иностранцев из управления российскими активами переживался бы по-разному. Благодаря тому, что массового исхода западного бизнеса из России так и не случилось, мы теперь вряд ли узнаем, смогли бы мы справиться своими собственными компетенциями или нет».