Трагедия любви Винсента Ван Гога

30 марта 1853 года в городе Зюндерт, что в Нидерландах, на свет появился Винсент Виллем Ван Гог — один из самых главных художников в истории человечества, оставивший ярчайший след в изобразительном искусстве. Сегодня мы отмечаем 170 лет со дня его рождения.

Насколько велико было его признание после смерти, настолько же велика была печаль, сопровождавшая всю его жизнь. Возможно, именно личные переживания и несчастья сделали из обычного продавца предметов искусства величайшего художника.

В день 170-летия мастера мы расскажем о неудачной любви Ван Гога, превратившей Винсента из безнадежного романтика в мрачного гения кисти и мольберта.

Дружба и предательство

Безответная и трагичная любовь способна взрастить гения или погубить его. С Винсентом Ван Гогом произошло и то, и другое — постоянные неудачи в попытках разжечь ответные чувства у его возлюбленных испортили характер художника, сделали его чудаковатым и даже отталкивающим. Но вместе с болью, тоской и слезами Винсент обретал свой уникальный взгляд на мир, который выглядит бесконечно простым и в то же время чарующим на его картинах.

Евгения Луайе

Первая большая любовь пришла к Винсенту, когда ему исполнилось 20 лет. Молодой человек жил в Лондоне и вполне успешно работал в художественном салоне, где продавались картины разных художников. Ван Гог снимал комнату в доме семьи Луайе. В том же доме жила хозяйская дочь Евгения — 19-летняя заводная хохотушка, своей живостью и добротой очаровавшая молчаливого Винсента. Евгения радовалась дружбе с Ван Гогом, но в качестве потенциального мужа его не рассматривала — девушка уже была помолвлена.

Ван Гог упорно отказывался верить в то, что сердце его возлюбленной принадлежат другому. Но увидев свадьбу Евгении своими глазами, Винсент окончательно потерял надежду.

Со свойственным юношам максимализмом Ван Гог ушел в себя, охладел к работе и решил искать утешение в живописи, которой прежде никогда не занимался. В следующие годы начинающий художник скитался между Англией и родными Нидерландами, сменил несколько ненавистных работ и желал стать пастырем, как его отец, чтобы проповедовать беднякам. После неудачного обучения в Королевской Академии изящных искусств в Брюсселе Винсент совсем было захандрил, как вдруг в его жизни появилась новая любовь — кузина Кей Вос, уже успевшая родить ребенка и овдоветь.

Кей Вос с сыном

Попытка признаться в любви Кей закончилась полным провалом: кузина решительно отвергла ухаживания Ван Гога, а вместе с ней ненавистью к художнику воспылала вся ее семья. В попытке добиться от родителей права видеться с Кей, Винсент даже демонстративно жег свою ладонь пламенем свечи, желая выторговать столько времени наедине с девушкой, сколько продержится его рука над огнем. Но ошарашенный и рассерженный глава семейства взашей выгнал сумасброда прочь.

Клазина Мария Хорник на рисунке «Син с сигарой, сидящая на полу напротив огня»

Разочаровавшись в любви как романтической страсти, Винсент с головой ушел в живопись. Свои чувства он превратил из одержимости в заботу о близком человеке. К всеобщему удивлению новой избранницей художника стала беременная проститутка Клазина Мария Хорник, едва сводящая концы с концами. Винсентом двигала не юношеская любовь, а сочувствие и сопереживание — он не мог понять, как в этом мире женщина может перенести столько страданий. В ней и ее несчастьях он видел себя.

Грубая интриганка, курящая и запойно пьющая Клазина оттолкнула от Ван Гога всех его друзей. Узнав, что он хочет обратиться к своему отцу за поддержкой, Клазина наотрез отказалась присоединяться к Винсенту, после чего их отношения окончательно рассыпались. Она поспешила вернуться к прежнему образу жизни и устроилась в бордель, чем убила в сердце Ван Гога остатки добродетели. Стать женой художника за полтора года Клазина так и не успела.

В возрасте 30 лет Ван Гог вернулся в родной Эттен. Исхудавший и болезненный, с впалыми щеками и потухшим взглядом Винсент больше не искал любви — всякий раз признаваясь в своих чувствах, он неизменно получал грубый отказ. В следующие годы Ван Гог полностью отдался живописи, написав множество важных картин.

Марго Бегеманн в юности

Во время работы на пленэре (на открытом воздухе) художник заметил, что за ним подглядывает некая женщина. Ею была 40-летняя Марго Бегеманн, сумевшая разглядеть в угрюмом молчаливом человеке израненную, тонко чувствующую душу. Марго открыла свое сердце художнику, но сам Ван Гог не желал вновь предаваться любви. Как он писал брату Тео, его чувства к Бегеманн были скорее дружескими, и всё же он сделал своей поклоннице предложение. Но тут в зарождающиеся отношения вмешались сестры Марго, начавшие отговаривать ее от связи с дурным по их мнению человеком. Марго проявила удивительную настойчивость и даже пыталась отравиться назло семье. В свою очередь сам Ван Гог был так взбешен происходящим, что сам отказался брать Бегеманн в жены.

Несостоявшийся брак с Марго был последним известным романом художника. После переезда в Париж в 1886 году Винсент окончательно свыкся с мыслью о вечном одиночестве, и это отразилось на его картинах — они становятся мрачнее, в них появляется тоска и безысходность, но именно эти полотна впоследствие обрели наибольшую ценность. Через четыре года Ван Гог, бесконечно одинокий, рано состарившийся и несчастный, во время прогулки выстрелил себе в грудь и на следующий день умер в возрасте 37 лет.

Правда ли, что Ван Гог продал только одну картину?

Одно из грубых заблуждений о жизни и творчестве Ван Гога стало популярным «благодаря» мотивационным постам в интернете. Желая поддержать непонятых творцов, кто-то придумал грустную притчу, будто успех пришел к Ван Гогу только после смерти, а при жизни ему удалось продать лишь одну картину.

Снизим этот завышенный градус драматизма. Доподлинно известно о продаже как минимум 14 картин, что подтверждают сохранившиеся документы. Возможно, Ван Гог, а точнее, его брат Тео, смог продать еще больше полотен, но уже без оформления соответствующих бумаг. Кроме того, Винсент нередко расплачивался своими картинами за еду и краски.

«Красные виноградники в Арле»

Что же до той самой якобы одной единственной картины — речь идет о «Красных виноградниках в Арле» 1888 года, принесшей Ван Гогу самый большой доход среди всех проданных при жизни полотен. Попав на глаза богатым ценителям искусства на выставке «Общество XX», картина ушла новому владельцу за 400 франков, что равнялось четырехмесячному бюджету небогатой семьи с детьми. После такого успеха Тео решил поднять цены на картины брата, так что нельзя сказать, что Винсент раздавал свои шедевры за бесценок. Но всё это не идет ни в какое сравнение с их нынешней ценностью — три работы Ван Гога входят в список самых дорогих картин в мире, и только их совокупная стоимость составляет невероятные $220 млн.