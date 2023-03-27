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27 марта

Помощник Пушилина Гагин: Украина отложила контрнаступление из-за нехватки вооружения

Газета.Ru

Помощник врио губернатора ДНР Ян Гагин считает, что Украина отложила контрнаступление из-за нехватки вооружения и ситуации в горячих точках, например, в Артемовске, Авдеевке и Угледаре. Об этом он сказал в эфире телеканала "Россия 24". По его словам, военная техника НАТО, которую Запад обещал предоставить Киеву, пока не была замечена в массовом количестве на поле боя. "Да, она встречается на фронте, но говорить о десятках и сотнях единиц боевой техники пока нам не приходится", - сказал Гагин. Он высказал мнение, что наступление, скорее всего, отложено Вооруженными силами Украины, из-за того, что военные пока недоэкипированы. Кроме того, горячие направления фронта в ДНР сковывают на себе значительные силы ВСУ. То есть, чтобы начать контрнаступление, украинцам необходимо сначала решить вопросы на этих точках, либо уйти в эффективную оборону, либо отдать города, пояснил Гагин. Ранее сообщалось, что заместитель министра обороны Украины Анна Маляр призвала не обсуждать контрнаступление украинских войск.

Помощник Пушилина Гагин: Украина отложила контрнаступление из-за нехватки вооружения
Фото: Газета.RuГазета.Ru
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