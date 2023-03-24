Вице-чемпион мира Мизинов считает, что ВФЛА заслужила восстановление в World Athletics

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Отечественную легкую атлетику давно пора было реабилитировать, Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) давно шла к восстановлению членства в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics). Такое мнение ТАСС в четверг высказал серебряный призер чемпионата мира 2019 года в ходьбе на 20 км и председатель комиссии спортсменов ВФЛА Василий Мизинов.

Совет World Athletics 23 марта принял решение восстановить членство ВФЛА в организации, которого она была лишена с 2015 года.

"Это заслуженно, мы давно к этому шли, - сказал Мизинов. - Давно пора было восстановить, для нас это радостная новость. Мы надеялись и верили, что рано или поздно все это прекратится. Верю, что нам вернут возможность выступать, вернут наш флаг и гимн".