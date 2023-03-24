Привалова назвала восстановление ВФЛА первой хорошей новостью за восемь лет

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Решение Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) о восстановлении членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) было в какой-то степени ожидаемым, но все равно является первой хорошей новостью для отечественной легкой атлетики за последние восемь лет. Такое мнение ТАСС в четверг высказала вице-президент ВФЛА и олимпийская чемпионка 2000 года в беге на 400 метров Ирина Привалова.

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В четверг совет World Athletics принял решение восстановить членство ВФЛА, которого она была лишена с 2015 года.

"У меня сейчас почему-то вообще нет никаких эмоций, - сказала Привалова после того, как узнала о восстановлении ВФЛА. - Не скрою, это решение было немного ожидаемым. Сегодня был сделан большой шаг вперед, и я очень надеюсь, что в скором времени наших спортсменов будут допускать до всех международных стартов. Но сегодняшнее восстановление стало для российской легкой атлетики первой хорошей новостью за последние восемь лет".

"В том, что сегодня это случилось, большая заслуга нашей команды. Хочется сказать большое спасибо международным экспертам, которые всегда были рядом с нами. Я думаю, они продолжат помогать нам. Работы впереди еще очень много, но я думаю, что мы справимся", - заключила Привалова.