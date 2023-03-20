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12 часов назад

Депутат Шеремет призвал Польшу не играть с огнём, заявляя о возможном конфликте с Россией

RT на русском

Депутат Госдумы Михаил Шеремет призвал власти Польши не играть с огнём, делая заявления о возможности конфликта с Россией.

«Польше не стоит играть с огнём столь самонадеянными заявлениями. Дуде стоит раз и навсегда зарубить себе на носу и уяснить бесперспективность агрессии в отношении России», — сказал он РИА Новости.

По словам Шеремета, в Варшаве должны осознать, что нападение «на страну с ракетным частоколом» не только глупо, но и смертельно опасно.

Ранее польский посол во Франции Ян Эмерик Росцишевский в эфире телеканала LCI заявил, что если украинские войска не смогут «защитить свою независимость», то Варшаве придётся вступить в конфликт.

Сенатор Совета Федерации Алексей Пушков назвал самонадеянным заявление посла Польши о готовности к конфликту с Россией.

При этом российский сенатор добавил, что вся «смелость» поляков «зиждется на поддержке» со стороны Соединённых Штатов.

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