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3 часа назад

Названы города России с подорожавшими новостройками

Lenta.ru

С начала 2023 года среди городов России квадратный метр жилья в новостройках больше всего подорожал в Санкт-Петербурге. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные федеральной компании «Этажи».

Названы города России с подорожавшими новостройками
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Аналитики уточнили, что в среднем по стране стоимость квадратного метра за месяц подорожала на 0,5 процента. В Санкт-Петербурге динамика достигла 1,8 процента. Городом с подорожавшими новостройками также назвали Ростов-на-Дону, где подобные объекты прибавили в цене 1,4 процента. Ниже в списке расположились Челябинск с подорожанием на 1,1 процента, Екатеринбург (на 0,9 процента) и Москва (на 0,8 процента).

Что касается годовой динамики, то в сравнении с февралем 2022 года новостройки больше всего подорожали в Красноярске (на 15,5 процента) и Омске (на 15,2 процента). Топ-3 списка замкнула Казань с увеличением стоимости на 14,7 процента. В Москве за год квадратный метр прибавил в цене 11 процентов, в Санкт-Петербурге — 9,3 процента.

Ранее в компании «Бест-Новострой» выяснили, что к январю 2023 года среди городов-миллионников в России новостройки больше всего подорожали в Самаре — годовая динамика достигла 36 процентов.

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