Путин пообещал ответить на угрозы Запада не только бронетехникой

Президент России Владимир Путин, выступая на мероприятии в день 80-летия победы в Сталинградской битве, пообещал, что Москва ответит на угрозы Запада, и не только применением бронетехники. Его слова приводятся на официальном сайте Кремля.

Глава государства указал, что те, кто угрожает России, не понимают простую истину: российский народ впитал в себя традиции поколения победителей, которые своим трудом создали страну и передали ее в наследство нынешнему поколению.

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Президент России прибыл в Волгоград в день 80-летия победы в Сталинградской битве. В честь победы в Сталинградской битве Волгоград был переименован в Сталинград.

Путин возложил венок к Вечному огню в Зале воинской славы в музее-заповеднике «Сталинградская битва» на Мамаевом кургане. После этого он выступил на торжественном концерте и встретился с представителями общественных патриотических и молодежных организаций.

Россия еще не использовала весь военно-технический потенциал

Депутат Госдумы Олег Морозов заявил, что Россия еще не использовала весь военно-технический потенциал в ходе спецоперации на Украине, передает РИА Новости.

Комментируя слова президента, он отметил, что не следует воспринимать их в контексте ядерного оружия, хотя Западу следует учитывать и этот фактор.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя слова президента, пояснил, что Россия полнее задействует весь свой потенциал в ответ на поставки Западом оружия Киеву.

Путин заявил, что России вновь угрожают немецкими танками Leopard

Путин заявил, что России вновь угрожают немецкими танками Leopard. Он указал, что современность вновь создает прямые угрозы безопасности страны, которая вынуждена давать отпор агрессии коллективного Запада.

25 января представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт объявил, что Германия согласна отправить на Украину танки Leopard 2. При этом она также одобрит их реэкспорт из стран-партнеров по НАТО.

В тот же день правительство США приняло решение отправить на Украину 31 танк Abrams в рамках нового пакета военной помощи, в который также войдут боеприпасы, запасные части и обучение украинских экипажей. Как сообщил президент США Джо Байден, Аbrams чрезвычайно сложны в эксплуатации и обслуживании.

Путин предупредил об опасности войны с Россией

Президент предупредил об опасности войны с Россией, подчеркнув, что в современных реалиях она будет совсем другой.

Ранее член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков заявил, что Германия не может говорить абстрактно о поставках танков Leopard на Украину, по факту складывается ситуация, когда дети победителей воюют с потомками нацистов. Он уточнил, что заявление Владимира Путина о том, что России снова угрожают немецкими танками, многое объясняет в ситуации на Украине. Сенатор напомнил, что на протяжении многих столетий никто не мог победить Россию.

Путин дал сигнал западным странам

Опрошенные РИА Новости эксперты полагают, что своим посланием Путин дал сигнал не только россиянам, но и странам Запада, апеллируя к опыту Второй мировой войны.

По словам старшего преподавателя МГИМО МИД РФ Алексея Зудина, как и многие знаковые обращения президента России, выступление в Волгограде было адресовано двум аудиториям — российскому обществу и иностранным государствам.

Директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов выразил мнение, что глава государства дал сигнал западным странам, которые разжигают конфликт на Украине, в том числе за счет поставок вооружений.