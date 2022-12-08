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13 часов назад

Губерниев: пресс-атташе сборной Бразилии — живодёр и козлина

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Дмитрий Голубович / Championat.com Губерниев: пресс-атташе сборной Бразилии — живодёр и козлина

Губерниев: пресс-атташе сборной Бразилии — живодёр и козлина
Фото: BetassistBetassist

Российский комментатор отреагировал на инцидент с кошкой.

Известный российский спортивный комментатор и ведущий Дмитрий Губерниев отреагировал на скандальный инцидент, произошедший на пресс-конференции сборной Бразилии по футболу на ЧМ-2022 в Катаре.

На встрече с прессой, посвящённой грядущему четвертьфинальному матчу с Хорватией, пресс-атташе «селесао» выбросил кошку, залезшую на столик, за которым он сидел рядом с нападающим Винисиусом Жуниором.

«Если бы так самого преcc-атташе Бразилии взяли бы за шкирку, как он кошку, то ему было бы больно. Убеждён, что он живодёр и гад. Данного товарища нужно привлечь к ответственности и оштрафовать на большую сумму, а деньги передать в кошачий и собачий приюты. Это поступок из ряда вон выходящий. Пресс-атташе Бразилии — козлина», — цитирует Губерниева издание «Спорт-экспресс».

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