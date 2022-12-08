Губерниев: пресс-атташе сборной Бразилии — живодёр и козлина

На встрече с прессой, посвящённой грядущему четвертьфинальному матчу с Хорватией, пресс-атташе «селесао» выбросил кошку, залезшую на столик, за которым он сидел рядом с нападающим Винисиусом Жуниором.

«Если бы так самого преcc-атташе Бразилии взяли бы за шкирку, как он кошку, то ему было бы больно. Убеждён, что он живодёр и гад. Данного товарища нужно привлечь к ответственности и оштрафовать на большую сумму, а деньги передать в кошачий и собачий приюты. Это поступок из ряда вон выходящий. Пресс-атташе Бразилии — козлина», — цитирует Губерниева издание «Спорт-экспресс».