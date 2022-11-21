Виктору Пелевину — 60!

Сегодня, 22 ноября, день рождения отмечает, пожалуй, самый известный современный русский писатель, постмодернист и человек-загадка международного масштаба Виктор Олегович Пелевин. Живой легенде российской прозы исполнилось 60 лет.

Фото: Рамблер Рамблер

К юбилею писателя издательство «Эксмо» готовит «Народное собрание сочинений Виктора Пелевина» — все желающие могут поучаствовать в конкурсе на создание иллюстраций и обложек для популярных произведений Пелевина. Собрание уйдет в печать в следующем году, так что у художников еще есть время. На сайте проекта можно подробнее узнать, как прислать свою иллюстрацию на конкурс.

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Произведения Пелевина из года в год получают заслуженные награды на российских и европейских премиях. Его романы и рассказы получили несколько экранизаций, книга «Generation П» была продана тиражом 3,5 млн экземпляров, а само творчество Пелевина стало предметом исследований профильных ученых.

Но при всей своей известности Виктор Олегович остается одной из самых загадочных фигур литературного мира. Писатель не дает интервью, лично не участвует в награждениях, не появляется на мероприятиях. В интернете есть лишь несколько фотографий Пелевина, а его текущее место жительства и вовсе окутано тайной, которую иногда пытаются распутать журналисты (часто безуспешно). Всё, что мы знаем о Пелевине более-менее достоверно: окончил Московский Энергетический Институт, готовил диссертацию по проекту электропривода городского троллейбуса с асинхронным двигателем, два года проучился в Литературном институте имени А. М. Горького, сотрудничал с журналами «Наука и религия» и Face to Face. Свой первый рассказ «Колдун Игнат и люди» Виктор Олегович опубликовал в 1989 году, а спустя два года уже получил Малую букеровскую премию за сборник «Синий фонарь».

Почти каждый год в печать уходил новый роман или сборник рассказов Пелевина — каждая книга была чуть ли не главной литературной сенсацией. Новинка этого года — «KGBT+», который научит читателя, как выбрать свой путь в тёмные времена.