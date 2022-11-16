Эрдоган рассчитывает обсудить с Путиным вопрос продления зерновой сделки на год

БАЛИ /Индонезия/, 16 ноября. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в среду, что намерен провести телефонные переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным по возвращении с саммита G20 на острове Бали. Он также сообщил журналистам по итогам встречи в верхах, что рассчитывает на продление зерновой сделки, срок которой истекает 19 ноября, на год.

"Мы поддерживаем постоянные контакты с Путиным, никаких проблем нет. Обсудим вопрос поставок удобрений и сельхозпродукции после моего возвращения. Мы прилагаем усилия для продления зерновой сделки на год и рассчитываем на успех", - сказал Эрдоган.

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По словам президента Турции, в рамках реализации зерновой сделки из украинских портов вывезено порядка 11 млн тонн сельхозпродукции. "Мы продолжаем усилия на этом направлении", - сказал Эрдоган, обратив внимание на необходимость доставки продовольствия в первую очередь нуждающимся странам.

Президент Турции также отметил, что продовольственный и энергетический кризис, разразившийся в мире на фоне украинского конфликта "бьет не по отдельным регионам, а всем странам". Турция, добавил Эрдоган прилагает необходимые усилия для преодоления продовольственного кризиса.

22 июля в Стамбуле был подписан пакет документов, призванных решить проблему поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Меморандум между РФ и ООН предусматривает подключение всемирной организации к работе по снятию антироссийских ограничений, препятствующих экспорту сельхозпродукции и удобрений. В другом документе прописан механизм вывоза зерна из подконтрольных Киеву черноморских портов. Созданный РФ, Турцией, Украиной и ООН Совместный координационный центр в Стамбуле предназначен для досмотра судов с зерном с целью не допустить контрабанды оружия и исключить провокации.