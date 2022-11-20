Самые большие города в мире

Организация Объединенных Наций заявила, что число людей на планете достигло 8 миллиардов человек. Об этом сообщает пресс-служба ООН.

1/10 Токио, Япония. Население: 37 435 191 человек. Так выглядит одна из центральных улиц города. Фото: EPA/TACC Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/10 Дели, Индия. Население: 29 399 141 человек. Самый обычный день в торговом районе Фото: Imago/TACC 3/10 Шанхай, Китай. Население: 26 317 104 человека. Набережная Вайтань Фото: Zuma/TACC 4/10 Сан-Паулу, Бразилия. Население: 21 846 507 человек. В ожидании поезда Фото: Zuma/TACC Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/10 Мехико, Мексика. Население: 21 671 908 человек. Трущебы на окраине города куда не ступает нога сотрудников правопорядка Фото: Picture Alliance/TACC 6/10 Каир, Египет. Население: 20 484 965 человек. Автомобильный траффик накануне праздника Фото: DPA/TACC 7/10 Дакка, Бангладеш. Население: 20 283 552 человека. Дома из контейнеров Фото: Zuma/TACC Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 8/10 Мумбаи, Индия. Население: 20 185 064 человека. Автомобильная пробка Фото: EPA/TACC 9/10 Пекин, Китай. Население: 20 035 455 человек. В столице небо часто затянуто смогом Фото: EPA/TACC 10/10 Осака, Япония. Население: 19 222 665 человек. Бесконечный город Фото: globallookpress.com

«Это историческая веха в развитии человечества», — отмечается в сообщении.

Согласно прогнозам всемирной организации, отметки в 9 миллиардов человечество достигнет уже в 2037 году. При этом, максимальная численность населения планеты составить 10,4 миллиардов к 2080-м годам, после чего начнет снижаться.

Сейчас половина населения мира живет в городах. К 2050 году число городских жителей составит 66% от всех жителей Земли. Высокая урбанизация порождает множество проблем, которые приходится решать правительству.