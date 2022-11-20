Самые большие города в мире

«Это историческая веха в развитии человечества», — отмечается в сообщении.
Согласно прогнозам всемирной организации, отметки в 9 миллиардов человечество достигнет уже в 2037 году. При этом, максимальная численность населения планеты составить 10,4 миллиардов к 2080-м годам, после чего начнет снижаться.
Сейчас половина населения мира живет в городах. К 2050 году число городских жителей составит 66% от всех жителей Земли. Высокая урбанизация порождает множество проблем, которые приходится решать правительству.
Как выглядят самые густонаселенные города планеты – в галерее «Рамблера».