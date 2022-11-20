В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+1° в 
USD 60.37EUR 62.45
Войти в почту
17 часов назад

Самые большие города в мире

Александр Котлеткин

Организация Объединенных Наций заявила, что число людей на планете достигло 8 миллиардов человек. Об этом сообщает пресс-служба ООН.

1/10 Токио, Япония. Население: 37 435 191 человек. Так выглядит одна из центральных улиц города.
Фото: EPA/TACC
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
2/10 Дели, Индия. Население: 29 399 141 человек. Самый обычный день в торговом районе
Фото: Imago/TACC
3/10 Шанхай, Китай. Население: 26 317 104 человека. Набережная Вайтань
Фото: Zuma/TACC
4/10 Сан-Паулу, Бразилия. Население: 21 846 507 человек. В ожидании поезда
Фото: Zuma/TACC
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
5/10 Мехико, Мексика. Население: 21 671 908 человек. Трущебы на окраине города куда не ступает нога сотрудников правопорядка
Фото: Picture Alliance/TACC
6/10 Каир, Египет. Население: 20 484 965 человек. Автомобильный траффик накануне праздника
Фото: DPA/TACC
7/10 Дакка, Бангладеш. Население: 20 283 552 человека. Дома из контейнеров
Фото: Zuma/TACC
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
8/10 Мумбаи, Индия. Население: 20 185 064 человека. Автомобильная пробка
Фото: EPA/TACC
9/10 Пекин, Китай. Население: 20 035 455 человек. В столице небо часто затянуто смогом
Фото: EPA/TACC
10/10 Осака, Япония. Население: 19 222 665 человек. Бесконечный город
Фото: globallookpress.com

«Это историческая веха в развитии человечества», — отмечается в сообщении.

Согласно прогнозам всемирной организации, отметки в 9 миллиардов человечество достигнет уже в 2037 году. При этом, максимальная численность населения планеты составить 10,4 миллиардов к 2080-м годам, после чего начнет снижаться.

Сейчас половина населения мира живет в городах. К 2050 году число городских жителей составит 66% от всех жителей Земли. Высокая урбанизация порождает множество проблем, которые приходится решать правительству.

Как выглядят самые густонаселенные города планеты – в галерее «Рамблера».

Фото,ООН,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители