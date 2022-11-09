Названы города с самыми дорогими продовольственными корзинами

В Санкт-Петербурге, как сообщают в СМИ, самая дорогая по сравнению со всеми остальными российскими регионами стоимость продуктовой корзины. При этом Москва находится лишь на третьей строчке этого рейтинга, уступив также подмосковным Химкам. Четвертыми по стоимости продуктовой корзины стали Мытищи, а пятым - Уфа. Также на верхушку рейтинга попали такие города, как Екатеринбург, Краснодар и Казань.

Известно, что средняя стоимость продовольственной корзины жителя России составляет 3823 рубля. При этом в Петербурге, Химках, Москве и Мытищах этот показатель начинается от 4000 рублей.

Продовольственная, или потребительская, корзина — это минимальный набор продуктов, товаров и услуг, необходимый для жизнедеятельности человека.