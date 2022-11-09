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12 часов назад

Кечинов: Карреру интересуют деньги. Человек, отдавший частицу «Спартаку», так бы не сказал

Чемпионат.com

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Кечинов раскритиковал экс-наставника красно-белых Массимо Карреру за заявление о возможности работы в петербургском «Зените» или ЦСКА.

Кечинов: Карреру интересуют деньги. Человек, отдавший частицу «Спартаку», так бы не сказал
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Если он такие заявления делает, то его интересуют деньги. Человек, который отдал частицу себя, своей жизни «Спартаку», такого никогда бы не сказал. Его очень сильно любят болельщики. Мне понятно всё. Его в данный момент интересуют только деньги», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Каррера возглавлял «Спартак» с 2016 по 2018 год. При нём московский клуб стал чемпионом России в 2017 году.

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