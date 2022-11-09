Кечинов: Карреру интересуют деньги. Человек, отдавший частицу «Спартаку», так бы не сказал

«Если он такие заявления делает, то его интересуют деньги. Человек, который отдал частицу себя, своей жизни «Спартаку», такого никогда бы не сказал. Его очень сильно любят болельщики. Мне понятно всё. Его в данный момент интересуют только деньги», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.