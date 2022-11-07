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7 ноября

Ловчев о защитнике "Зенита" Чистякове: навалил больше лошади

Газета.Ru

Ветеран "Спартака" Евгений Ловчев раскритиковал защитника "Зенита" и сборной России Дмитрия Чистякова. Напомним, что в игре 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) он допустил результативную ошибку, которая привела к взятию ворот петербургской команды. Футболист был заменен уже на 32-й минуте встречи. "Я считаю, что глубочайшей ошибкой было его взять в "Зенит", он очень слабый игрок! А теперь видят, что он навалил больше лошади, честно говоря. Он в сборной играл? Где, в Киргизии? Я тебя прошу! Давайте из нашего футбола дурь то не делайте. Слабый игрок! "Зенит", который берет игроков сборной Бразилии, таких игроков не может иметь", - передает слова Ловчева "Матч ТВ". "Зенит" пропустил уже на первой минуте встречи. Счет открыл полузащитник "Ахмата" Евгений Харин. Уже через семь минут гости увеличили свой отрыв. Гол на счету Мохамеда Конате. Во втором тайме "Зенит" смог отквитать один мяч благодаря точному удару Андрея Мостового с передачи Далера Кузяева. На следующий день после игры стало известно об отстранении Дмитрия Чистякова от основной команды. Его также обвиняют в намеренной ошибке в матче с "Ахматом". Ранее сообщалось, что Чистяков готов пройти проверку на детекторе лжи.

Ловчев о защитнике "Зенита" Чистякове: навалил больше лошади
Фото: Газета.RuГазета.Ru
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