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2 часа назад

Милонов: Сербия не перестанет сотрудничать с Россией, несмотря на давление ЕС

Газета.Ru

Сербия не откажется от сотрудничества с Россией, поскольку оно идет на пользу обеим странам, заявил депутат Госдумы Виталий Милонов, слова которого приводит ФАН. Однако он отметил, что процесс развития дружественных отношений между Москвой и Белградом подвергается серьезному прессингу со стороны агрессивно настроенных государств Евросоюза. "Европейцы неоднократно шантажировали Белград и продолжают оказывать на него давление. Здесь важно, чтобы наши политики опирались на взаимные интересы двух стран. Я практически уверен, что сербы не смогут отказаться от правильного курса — сотрудничества с Россией, которое идет на пользу братского народа", — отметил парламентарий. Он также указал на лицемерие западной политики. При этом, по его словам, оно не должно стать преградой на пути дружбы двух славянских народов. Ранее посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко заявил, что РФ заняла четвертое место среди внешнеторговых партнеров Сербии, несмотря на ограничения со стороны ЕС. По его словам, общие российские капиталовложения в республику достигли $5 млрд, из них 4,5 млрд приходятся на нефтегазовый сектор. До этого он сообщил, что новый кабинет министров Сербии во главе с премьером Аной Брнабич продолжит отказываться от введения антироссийских санкций.

Милонов: Сербия не перестанет сотрудничать с Россией, несмотря на давление ЕС
Фото: Газета.RuГазета.Ru
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