В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+21° в 
USD 61.76EUR 60.56
Войти в почту
9 часов назад

Министр энергетики ОАЭ не считает политическим решение ОПЕК+ о снижении добычи нефти

ТАСС

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Министр энергетики и инфраструктуры ОАЭ Сухейль аль-Мазруи заявил, что решение стран - участниц соглашения ОПЕК+ в Вене о сокращении добычи нефти является исключительно техническим решением, а не политическим.

"Я хотел бы уточнить, что последнее решение ОПЕК+, которое было единогласно одобрено, было сугубо техническим решением абсолютно без политических побуждений", - написал он в воскресенье в Twitter.

Государства - участники соглашения ОПЕК+ договорились на очной встрече в Вене 5 октября о сокращении добычи нефти с ноября на 2 млн баррелей в сутки (б/с), а также продлили сделку до конца 2023 года. Предполагается, что Россия и Саудовская Аравия смогут снизить добычу нефти на 526 тыс. б/ с каждая по сравнению с августом, до 10,478 млн б/с. Общий уровень добычи нефти у стран альянса составит 41,856 млн б/ с.

В Белом доме заявили, что решение ОПЕК+ демонстрирует, что Саудовская Аравия согласовывает свою энергетическую политику с Россией. Президент США Джо Байден высказался в пользу необходимости пересмотреть отношения Вашингтона и Эр-Рияда.

Президент России Владимир Путин заявил, что решение стран ОПЕК+ о сокращении добычи направлено на балансировку мирового рынка.

Другое,Джозеф Байден,Владимир Путин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители