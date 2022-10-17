Министр энергетики ОАЭ не считает политическим решение ОПЕК+ о снижении добычи нефти

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Министр энергетики и инфраструктуры ОАЭ Сухейль аль-Мазруи заявил, что решение стран - участниц соглашения ОПЕК+ в Вене о сокращении добычи нефти является исключительно техническим решением, а не политическим.

"Я хотел бы уточнить, что последнее решение ОПЕК+, которое было единогласно одобрено, было сугубо техническим решением абсолютно без политических побуждений", - написал он в воскресенье в Twitter.

Государства - участники соглашения ОПЕК+ договорились на очной встрече в Вене 5 октября о сокращении добычи нефти с ноября на 2 млн баррелей в сутки (б/с), а также продлили сделку до конца 2023 года. Предполагается, что Россия и Саудовская Аравия смогут снизить добычу нефти на 526 тыс. б/ с каждая по сравнению с августом, до 10,478 млн б/с. Общий уровень добычи нефти у стран альянса составит 41,856 млн б/ с.

В Белом доме заявили, что решение ОПЕК+ демонстрирует, что Саудовская Аравия согласовывает свою энергетическую политику с Россией. Президент США Джо Байден высказался в пользу необходимости пересмотреть отношения Вашингтона и Эр-Рияда.